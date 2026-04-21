M:tel nastavlja da stipendira djecu sa Kosova i Metohije

Kompanija M:tel je nastavila saradnju sa Odborom za pomoć Kosovu i Metohiji, između ostalog i kroz program stipendiranja djece i mladih iz južne srpske pokrajine, saopšteno je iz ove kompanije.

U saopštenju se navodi da je predsjednik ovog odbora Milorad Arlov u Jarinju sredinom aprila uručio stipendije za srpsku djecu sa Kosova i Metohije, kao i vozilo za potrebe Dnevnog centra "Podrži me - 9. januar" iz sjeverne Kosovske Mitrovice.

U okviru ove inicijative, M:tel je od avgusta obezbijedio stipendije za 10 djece koja odrastaju u izazovnim životnim okolnostima – u višečlanim porodicama sa skromnim primanjima, uz samohrane ili nezaposlene roditelje, kao i porodicama sa djecom koja se suočavaju sa zdravstvenim i razvojnim poteškoćama.

"Kontinuirana finansijska podrška koju će primati od kompanije M:tel i tokom cijele 2026. godine predstavljaće značajnu pomoć ovim porodicama, ali i dodatni podsticaj djeci da nastave svoje školovanje i razvijaju svoje potencijale", napominje se u saopštenju.

Ovaj program je, navode iz M:tela, rezultat ranijih susreta i otvorenog dijaloga, kada je prepoznata potreba za dugoročnijim vidom pomoći.

"Ova aktivnost dio je šireg humanitarnog djelovanja koje Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji godinama sprovodi uz podršku brojnih donatora, kao i kompanije M:tel i direktora Jelene Trivan", piše u saopštenju.

Saradnja M:tela i Odbora sada dobija, istakli su iz kompanije, dodatnu vrijednost ne samo kroz finansijsku podršku već i poruku da djeca na Kosovu i Metohiji nisu zaboravljena.