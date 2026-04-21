Banjaluka: Preminuo doktor Zoran Mavija

Autor:

ATV
21.04.2026 13:56

Komentari:

0
Ugledni ljekar, gastroenterolog Zoran Mavija preminuo je danas.

Mavija je bio redovni profesor na Medicinskom fakultetu i pomoćnik generalnog direktora za upravljanje ljudskim resursima u UKC-u Republike Srpske.

Profesor doktor Zoran Mavija je rođen 1965. godine u Gradišci. Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci završio je 1989. godine.

Rad i djelo doktora Mavije

Od 1990. radi kao ljekar u Domu zdravlja Skender Vakuf, a od 1993. u Kliničkom centru u Banjoj Luci na Klinici za unutrašnje bolesti, odjeljenje gastroenterologije i hepatologije. Specijalista interne medicine od 1998. a subspecijalista gastroenterologije i hepatologije od 2003. godine.

Zoran Mavija
Zoran Mavija

Magistarsku tezu „Učestalost nalaza HCV antitijela i praćenje toka razvoja hroničnog C hepatitisa u bolesnika na dijalizi“ odbranio je 1997. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a doktorsku disertaciju „Komparativna analiza efikasnosti ishoda liječenja ascitesa primjenom abdominalne punkcije naspram diuretika“ 2007. na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci. Na Katedri interne medicine Medicinskog fakulteta je 2009. izabran za docenta, 2014. u zvanje vanrednog profesora, a od 2020. u zvanje redovnog profesora.

U periodu od 2010. do 2012. godine rukovodio je kontinuiranom medicinskom edukacijom iz konzervativnih grana u UKC RS. Bio je zamjenik šefa Katedre na predmetu interna medicina, a od 2017. obavlja funkciju pomoćnika generalnog direktora UKC RS za ljudske resurse. Objavio je više od 60 naučnih i stručniha radova u nacionalnim i internacionalnim časopisima, 6 naučnih monografija i knjiga i predavač po pozivu na više desetina domaćih i međunarodnih skupova.

Komemoracija prof. dr Zoranu Maviji će se održati 22.04.2026. godine u 12 časova u Sali broj 2 Centralnog medicinskog bloka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Sahrana će se obaviti isti dan u 14:30 časova na groblju Sveti Pantelija u Boriku.

Pročitajte više

Мраз зима минус лист

Društvo

Prognoza za naredne dane: Hladno i nestabilno, moguć i mraz

3 h

0
Огласио се Инстаграм тим након притужби корисника, тврде да је ситуација под контролом

Nauka i tehnologija

Oglasio se Instagram tim nakon pritužbi korisnika, tvrde da je situacija pod kontrolom

3 h

0
У четвртак обустава саобраћаја у више улица у центру града

Banja Luka

U četvrtak obustava saobraćaja u više ulica u centru grada

3 h

2
инспектор Душко Бабић спроведен у Републичко јавно тужилаштво

Hronika

Korumpiranom inspektoru iz Banjaluke potvrđena presuda

3 h

0

Više iz rubrike

Мраз зима минус лист

Društvo

Prognoza za naredne dane: Hladno i nestabilno, moguć i mraz

3 h

0
Словеначки поморац Марко Креслин испричао је како је посада њемачког крузера успјела проћи Ормуски мореуз упркос пријетњама и инциденту са дроном који је пао у непосредној близини брода.

Društvo

Slovenački pomorac o dramatičnom prolasku kroz Ormuz: Postojale su dvije mogućnosti

4 h

0
Виктор Митић на инстаграму

Društvo

Viktor htio da ugasi nalog, da niko više ne gleda kako hekla!

6 h

0
Огласио се ОЦ Јахорина: Категорично одбацујемо инсинуације

Društvo

Oglasio se OC Jahorina: Kategorično odbacujemo insinuacije

7 h

0

  • Najnovije

16

41

Udar na svetinje: Oskrnavljene ikone Hrista i Bogorodice

16

31

Investitori i dalje u strahu: Bitkoin porastao, itirijum blago pao

16

23

Vlado Đajić osniva svoju stranku

16

17

Delegacije Srpske i Rusije posjetile Hram Preobraženja Gospodnjeg

16

13

Gruško: Preduzećemo sve napore kako bi olakšali situaciju generalu Mladiću

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner