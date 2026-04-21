Banjaluka: Preminuo doktor Zoran Mavija

Mavija je bio redovni profesor na Medicinskom fakultetu i pomoćnik generalnog direktora za upravljanje ljudskim resursima u UKC-u Republike Srpske.

Profesor doktor Zoran Mavija je rođen 1965. godine u Gradišci. Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci završio je 1989. godine.

Rad i djelo doktora Mavije

Od 1990. radi kao ljekar u Domu zdravlja Skender Vakuf, a od 1993. u Kliničkom centru u Banjoj Luci na Klinici za unutrašnje bolesti, odjeljenje gastroenterologije i hepatologije. Specijalista interne medicine od 1998. a subspecijalista gastroenterologije i hepatologije od 2003. godine.

Magistarsku tezu „Učestalost nalaza HCV antitijela i praćenje toka razvoja hroničnog C hepatitisa u bolesnika na dijalizi“ odbranio je 1997. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a doktorsku disertaciju „Komparativna analiza efikasnosti ishoda liječenja ascitesa primjenom abdominalne punkcije naspram diuretika“ 2007. na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci. Na Katedri interne medicine Medicinskog fakulteta je 2009. izabran za docenta, 2014. u zvanje vanrednog profesora, a od 2020. u zvanje redovnog profesora.

U periodu od 2010. do 2012. godine rukovodio je kontinuiranom medicinskom edukacijom iz konzervativnih grana u UKC RS. Bio je zamjenik šefa Katedre na predmetu interna medicina, a od 2017. obavlja funkciju pomoćnika generalnog direktora UKC RS za ljudske resurse. Objavio je više od 60 naučnih i stručniha radova u nacionalnim i internacionalnim časopisima, 6 naučnih monografija i knjiga i predavač po pozivu na više desetina domaćih i međunarodnih skupova.

Komemoracija prof. dr Zoranu Maviji će se održati 22.04.2026. godine u 12 časova u Sali broj 2 Centralnog medicinskog bloka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Sahrana će se obaviti isti dan u 14:30 časova na groblju Sveti Pantelija u Boriku.