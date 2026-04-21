Oglasio se OC Jahorina: Kategorično odbacujemo insinuacije

Olimpijski centar Jahorina oglasio se saopštenjem nakon što su pojedini mediji objavili tekst o načinu poslovanja OC.

Saopštenje prenosimo u potpunosti:

"Povodom teksta objavljenog 20. aprila 2026. godine na portalu Capital.ba pod naslovom „U čijim džepovima završavaju milioni OC ‘Jahorina’ koje vraćaju građani Srpske“, Olimpijski centar Jahorina odbacuje sve navode i insinuacije iznesene u pomenutom tekstu.

Olimpijski centar „Jahorina“ posluje isključivo u skladu sa važećim zakonima i najvišim standardima transparentnosti i odgovornosti. Sve javne nabavke sprovode se kroz jasno definisane i zakonom propisane procedure, uz puno poštovanje principa konkurentnosti, jednakog tretmana svih ponuđača i izbora ekonomski najpovoljnije ponude ili najniže cijene — odnosno ponuđača koji u potpunosti ispunjava sve formalno-pravne i tehničke uslove. Naglašavamo da su svi postupci javnih nabavki bez izuzetka sprovedeni putem zvaničnog portala javnih nabavki i u potpunosti javno objavljeni, čime je osigurana potpuna transparentnost i dostupnost informacija svim zainteresovanim stranama. Dodatno, ističemo da ni u jednom od sprovedenih postupaka nije bilo žalbi, niti pokrenutih pravnih postupaka, što nedvosmisleno potvrđuje zakonitost, regularnost i integritet provedenih procedura.

Kategorično odbacujemo insinuacije o pogodovanju, povezanim licima ili bilo kakvim neregularnostima, koje predstavljaju neutemeljene konstrukcije bez činjenične i pravne osnove. Smatramo da su ovakvi tekstovi dio orkestrirane i zlonamjerne kampanje usmjerene protiv jednog od najznačajnijih javnih preduzeća u Republici Srpskoj, sa jasnom namjerom narušavanja njegovog ugleda i kredibiliteta.

Posebno naglašavamo da je Olimpijski centar „Jahorina“ upravo završio izuzetno uspješnu zimsku sezonu koja je trajala 139 dana — rezultat koji potvrđuje stabilnost poslovanja, strateško upravljanje i kontinuirana ulaganja u razvoj infrastrukture i turističke ponude.

Sve obaveze prema zaposlenima, partnerima i dobavljačima izmiruju se uredno i bez kašnjenja, što dodatno potvrđuje finansijsku stabilnost i odgovornost u poslovanju. Olimpijski centar „Jahorina“ nije samo javno preduzeće, već strateški državni projekat koji generiše višestruke ekonomske efekte i predstavlja jedan od najuspješnijih modela razvoja turizma u regionu.

Ovakvi pokušaji diskreditacije ne predstavljaju samo napad na poslovanje Olimpijskog centra „Jahorina“, već i direktno ugrožavaju egzistenciju više od 400 zaposlenih radnika, kao i čitav privredni ekosistem Jahorine, u kojem tokom sezone egzistenciju pronalazi gotovo 7.000 radnika u privatnom sektoru.

Zbog neprofesionalnog, neobjektivnog i štetnog izvještavanja koje narušava ugled kompanije i izaziva ozbiljne posljedice po njeno poslovanje, Olimpijski centar „Jahorina“ će biti prinuđen da zaštitu svojih prava i interesa potraži putem nadležnih pravosudnih institucija.

Olimpijski centar „Jahorina“ ostaje dosljedan principima zakonitosti, transparentnosti i razvoja, nastavljajući da djeluje u interesu građana Republike Srpske i ukupnog ekonomskog napretka", navode iz OC Jahorina.