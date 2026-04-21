Danas promjenljivo oblačno, povremeno sa kišom

ATV
21.04.2026 08:32

Данас промјенљиво облачно, повремено са кишом
U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane intervale, a povremenu su mogući kiša ili pljuskovi.

Uveče će biti bez padavina, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 11 na istoku, do 19 stepeni Celzijusovih na jugu i krajnjem sjeveru.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uveče povremeno jak.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava oblačno vrijeme sa kišom.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica minus dva stepena, Han Pijesak tri, Sokolac, Čemerno i Ivan sedlo pet, Mrakovica šest, Mrkonjić Grad i Sarajevo sedam, Gacko, Rudo, Srebrenica, Šipovo, Bugojno i Livno osam, Višegrad, Foča, Bihać, Jajce, Tuzla i Zenica devet, Doboj, Zvornik, Novi Grad i Sanski Most 10, Banjaluka, Bijeljina, Bileća i Srbac 11, Trebinje i Mostar 13 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna

