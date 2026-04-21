Čuvari vjere iz sjenke Pavlovih riječi: Srpska pravoslavna crkva danas slavi ove apostole

21.04.2026 07:28

Чувари вјере из сјенке Павлових ријечи: Српска православна црква данас слави ове апостоле
Foto: ATV

Pravoslavni vjernici širom svijeta danas molitveno proslavljaju spomen na grupu svetitelja koji su, prema biblijskom predanju, bili direktni saradnici i saputnici glavnih apostola, Petra i Pavla.

U centru pažnje današnjeg praznika je Sveti apostol Irodion, čovjek čije ime nosi duboku istorijsku i duhovnu težinu, kao rođak samog apostola Pavla.

Istorijski izvori i crkvena predanja navode da je Irodion bio jedan od najodanijih Pavlovih pratilaca. Njegova misionarska služba vodila ga je kroz najopasnije predjele tadašnjeg Rimskog carstva, a život je okončao u samom Rimu, istog dana kada je stradao i apostol Petar.

- Pozdravite Irodiona, rođaka mojega - rečenica je iz Poslanice Rimljanima koja već dva milenijuma služi kao svjedočanstvo o bliskosti ovih ranohrišćanskih figura.

Proroci i misionari: Agav i Ruf

Pored Irodiona, današnji dan posvećen je i Svetom Agavu, ličnosti koja u hrišćanskoj tradiciji zauzima posebno mjesto zbog svog proročkog dara. Prema Delima apostolskim, Agav je bio taj koji je prorekao veliku glad koja je pogodila čitav svet u vrijeme cara Klaudija, ali i stradanje apostola Pavla u Jerusalimu.

Zajedno sa njima, crkva se danas seća i:

Rufusa, koji je bio episkop u Tebi;

Asinkrita, misionara u Hirkaniji;

Filogonta i Ermisa, koji su svoje živote posvetili utemeljivanju prvih hrišćanskih opština.

Skromnost kao vrlina

Za razliku od velikih praznika koji su praćeni neradnim danima i masovnim okupljanjima, 21. april u pravoslavnim hramovima protiče u znaku tihe liturgijske molitve. Sveštenici podsećaju da su upravo ovi „manji“ apostoli dokaz da za velika djela u vjeri nije uvijek potrebna svjetska slava, već postojanost i žrtva.

U srpskim selima i gradovima, ovaj dan se često smatra srećnim za početak novih poslova, jer se vjeruje da apostoli koji su „krčili puteve“ hrišćanstva danas pomažu svakome ko kreće na novi put ili započinje plemenit rad.

(telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Крст у Српској православној цркви.

Društvo

Sutra slavimo šest svetitelja: Jednu stvar ne smijete zaboraviti da uradite

10 h

0
Католички свештеник окренут леђима стоји у цркви и моли се.

Svijet

Mediji: Katoličko sveštenstvo seksualno zlostavljalo više od 3.000 djece

16 h

0
Васкршња јаја офарбана у црвену боју

Društvo

Pravoslavni vjernici obilježavaju Tominu nedjelju - Mali Vaskrs

2 d

0
Сутра ово никако не смијете да изговорите: Обиљежавамо важног свеца уз 3 строга обичаја

Društvo

Sutra ovo nikako ne smijete da izgovorite: Obilježavamo važnog sveca uz 3 stroga običaja

4 d

0

Više iz rubrike

На слици се налазе птице међу којима требате одбрати једну како бисте схватили којој врсти личности припадате

Društvo

Šta vas izdvaja iz mase? Brzi test sa pet ptica otkriva da li ste srdačni, harizmatični ili imate bujnu maštu

1 h

0
Дневни хороскоп: Шта вам звијезде доносе данас?

Društvo

Dnevni horoskop: Šta vam zvijezde donose danas?

1 h

0
Крст у Српској православној цркви.

Društvo

Sutra slavimo šest svetitelja: Jednu stvar ne smijete zaboraviti da uradite

10 h

0
Ријечи патријарха Павла које треба научити напамет: Мијењају живот из коријена

Društvo

Riječi patrijarha Pavla koje treba naučiti napamet: Mijenjaju život iz korijena

11 h

0

