Čuvari vjere iz sjenke Pavlovih riječi: Srpska pravoslavna crkva danas slavi ove apostole

Pravoslavni vjernici širom svijeta danas molitveno proslavljaju spomen na grupu svetitelja koji su, prema biblijskom predanju, bili direktni saradnici i saputnici glavnih apostola, Petra i Pavla.

U centru pažnje današnjeg praznika je Sveti apostol Irodion, čovjek čije ime nosi duboku istorijsku i duhovnu težinu, kao rođak samog apostola Pavla.

Istorijski izvori i crkvena predanja navode da je Irodion bio jedan od najodanijih Pavlovih pratilaca. Njegova misionarska služba vodila ga je kroz najopasnije predjele tadašnjeg Rimskog carstva, a život je okončao u samom Rimu, istog dana kada je stradao i apostol Petar.

- Pozdravite Irodiona, rođaka mojega - rečenica je iz Poslanice Rimljanima koja već dva milenijuma služi kao svjedočanstvo o bliskosti ovih ranohrišćanskih figura.

Proroci i misionari: Agav i Ruf

Pored Irodiona, današnji dan posvećen je i Svetom Agavu, ličnosti koja u hrišćanskoj tradiciji zauzima posebno mjesto zbog svog proročkog dara. Prema Delima apostolskim, Agav je bio taj koji je prorekao veliku glad koja je pogodila čitav svet u vrijeme cara Klaudija, ali i stradanje apostola Pavla u Jerusalimu.

Zajedno sa njima, crkva se danas seća i:

Rufusa, koji je bio episkop u Tebi;

Asinkrita, misionara u Hirkaniji;

Filogonta i Ermisa, koji su svoje živote posvetili utemeljivanju prvih hrišćanskih opština.

Skromnost kao vrlina

Za razliku od velikih praznika koji su praćeni neradnim danima i masovnim okupljanjima, 21. april u pravoslavnim hramovima protiče u znaku tihe liturgijske molitve. Sveštenici podsećaju da su upravo ovi „manji“ apostoli dokaz da za velika djela u vjeri nije uvijek potrebna svjetska slava, već postojanost i žrtva.

U srpskim selima i gradovima, ovaj dan se često smatra srećnim za početak novih poslova, jer se vjeruje da apostoli koji su „krčili puteve“ hrišćanstva danas pomažu svakome ko kreće na novi put ili započinje plemenit rad.

