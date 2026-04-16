Sutra ovo nikako ne smijete da izgovorite: Obilježavamo važnog sveca uz 3 stroga običaja

16.04.2026 21:13

Сутра ово никако не смијете да изговорите: Обиљежавамо важног свеца уз 3 строга обичаја
Pravoslavni vjernici i Srpska pravoslavna crkva 17. aprila obilježavaju praznik posvećen Svetom Josifu Pesmopiscu ili kako ga još nazivaju Himnografom, jednom od najznačajnijih duhovnih stvaralaca u istoriji hrišćanstva.

Njegovo ime vezuje se za duboku vjeru, ali i za bogato crkveno pesništvo koje je ostavilo neizbrisiv trag u pravoslavnoj tradiciji.

Od Sicilije do monaškog života

Sveti Josif rođen je na Siciliji, ali je vrlo rano ostao bez roditelja. Nakon tog životnog udarca, napušta rodni kraj i odlazi u Solun, gdje započinje potpuno novi život.

Upravo tamo se zamonašio, birajući put vjere, skromnosti i duhovnog stvaralaštva, daleko od svetovne buke.

Sveti Josif nije bio samo monah – bio je i izuzetno nadaren pjesnik. Njegove crkvene pjesme i himne postale su dio bogoslužbenog života i prenose se kroz generacije.

Vjeruje se da je kroz stihove uspijevao da izrazi ono što reči često ne mogu – duboku vjeru, pokajanje i ljubav prema Bogu.

Običaji i vjerovanja

U narodu se ovaj dan obilježava mirno, bez velike pompe, ali sa posebnim poštovanjem prema tišini i duhovnosti.

Vjeruje se da na ovaj praznik ljudi treba da se fokusiraju na svoje misli, mir i da ne upućuju teške riječi.

Postoji i vjerovanje da oni koji se danas iskreno pomole mogu pronaći utjehu i snagu u teškim trenucima, baš kao što je i Sveti Josif pronašao svoj put nakon velikih životnih gubitaka.

