Ivanović postao otac po peti put, podijelio svoje iskustvo o vantjelesnoj oplodnji

Poznati specijalista ginekologije i akušerstva doktor Dragan Ivanović, podijelio je za ATV svoje lično i profesionalno iskustvo o borbi za potomstvo i vantjelesnoj oplodnji.

Porodica Ivanović nedavno je postala bogatija za još jednog člana, a doktor je u svojoj 58. godini postao otac po peti put.

Iza ovog srećnog ishoda stoje godine nade i istrajnosti.

"Imali smo problema sa ranijim trudnoćama koje se nisu završavale dobro. Tada je supruga predložila da pokušamo ponovo. Ona bi voljela da imamo desetoro djece", rekao je doktor Ivanović uza ATV.

Ističe da mu je lični prolazak kroz ovaj proces pomogao da još bolje razumije pacijente koji mu se svakodnevno obraćaju sa istim željama i strahovima.

"Poenta je da je svaki novi život dragocjen. Postoje oni koji komentarišu moje godine i pitaju se šta će djetetu otac od 58 godina. Ali, kada se dijete rodi, ono ima šansu ako se ne rodi, nema nikakvu", zaključuje doktor.

Prema zvaničnim podacima, svaki šesti par vodi bitku za potomstvo.