Elek: Očekujem izvinjenje Gorici Dodik od Stanivukovića i PDP-a

ATV
16.04.2026 14:16

14
Недељко Елек
Direktor preduzeća "Sarajevo gas" Nedeljko Elek rekao je da očekuje izvinjenje Gorici Dodik od PDP-a i Draška Stanivukovića za sve što je rekao u TV duelu sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem.

"Stanivuković je 20 minuta držao podignutu sliku Gorice Dodik i crtao joj metu na čelu. Ta žena nema nikakve veze ni sa politikom, ni sa budžetom, ona je samo kćerka Milorada Dodika koja ima svoj tviter nalog i brani oca", rekao je Elek za RTRS i upitao da li ima išta normalnije od toga da kćerka brani svog oca.

On je podsjetio da je u jednoj emisiji sa načelnikom opštine Istočna Ilidža Marinkom Božovićem iznio podatak da brat poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjena Bodiroge radi u ovoj opštini, ali se ispostavilo da to nije tačno, te se odmah sutradan izvinio Bodirogi i njegovoj porodici.

Амерички конвој напушта Сирију

Svijet

Nakon 12 godina: Posljednji konvoj američke vojske napustio Siriju

"Očekujem sada izvinjenje Gorici Dodik od Stanivukovića i PDP-a. Etiketirali ste ženu i stavili njenu sliku pored Gordana Pavlovića Gocija, kojeg nikad nije srela u životu. I onda kreće opšti metež na društvenim mrežama 'vidite šta je meni Dodik napisao', a držao si mu sliku djeteta, kćerke 20 minuta u prajm tajmu sa Gordanom Pavlovićem", naglasio je Elek.

Komentari (14)
Više iz rubrike

Саво Минић на свечаној академији Агенције за осигурање Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Raste svijest građana i privrednika o značaju osiguranja

3 h

0
Предсједник НСРС Ненад Стевандић са студентима Правног факултета УНИБЛ, након разговора у НСРС.

Republika Srpska

Stevandić razgovarao sa studentima Pravnog fakulteta

3 h

1
Милорад Додик на свечаној академији Агенције за осигурање Републике Српске

Republika Srpska

Dodik: Agencija formirana kao dokaz subjektiviteta Srpske

3 h

7
Званичници Српске на свечаној академији поводом 20 година рада Агенције за осигурање Републике Српске

Republika Srpska

Svečana akademija povodom 20 godina rada Agencije za osiguranje Srpske

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

36

Ovo može samo u BiH: Nazvao policiju da prijavu švaleraciju

16

29

Bernardo Silva napušta Siti i prelazi u Juventus

16

26

Makron poručio tinejdžerima: Isključite telefone i čitajte

16

11

Zemljotres u Crnoj Gori, osjetilo se i u BiH

16

08

Desetine hiljada pčela preplavilo Izrael

