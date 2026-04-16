Elek: Očekujem izvinjenje Gorici Dodik od Stanivukovića i PDP-a

Direktor preduzeća "Sarajevo gas" Nedeljko Elek rekao je da očekuje izvinjenje Gorici Dodik od PDP-a i Draška Stanivukovića za sve što je rekao u TV duelu sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem.

"Stanivuković je 20 minuta držao podignutu sliku Gorice Dodik i crtao joj metu na čelu. Ta žena nema nikakve veze ni sa politikom, ni sa budžetom, ona je samo kćerka Milorada Dodika koja ima svoj tviter nalog i brani oca", rekao je Elek za RTRS i upitao da li ima išta normalnije od toga da kćerka brani svog oca.

On je podsjetio da je u jednoj emisiji sa načelnikom opštine Istočna Ilidža Marinkom Božovićem iznio podatak da brat poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjena Bodiroge radi u ovoj opštini, ali se ispostavilo da to nije tačno, te se odmah sutradan izvinio Bodirogi i njegovoj porodici.

"Očekujem sada izvinjenje Gorici Dodik od Stanivukovića i PDP-a. Etiketirali ste ženu i stavili njenu sliku pored Gordana Pavlovića Gocija, kojeg nikad nije srela u životu. I onda kreće opšti metež na društvenim mrežama 'vidite šta je meni Dodik napisao', a držao si mu sliku djeteta, kćerke 20 minuta u prajm tajmu sa Gordanom Pavlovićem", naglasio je Elek.