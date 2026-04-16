Stevandić razgovarao sa studentima Pravnog fakulteta

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić razgovarao je danas u Banjaluci sa studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Cilj razgovora bio je da se studenti bolje upoznaju sa načinom funkcionisanja parlamentarnog procesa i steknu uvid u rad najvišeg zakonodavnog tijela u Republici Srpskoj.

Predsjednik Stevandić je studente upoznao sa nadležnostima, načinom rada i procedurama parlamenta, kao i sa istorijskim razvojem Narodne skupštine Republike Srpske i njenom ulogom u političkom i institucionalnom životu Srpske.

Republika Srpska Dodik: Agencija formirana kao dokaz subjektiviteta Srpske

Stevandić je odgovarao na pitanja studenata koja su se, između ostalog, odnosila na saradnju Narodne skupštine sa drugim parlamentima, načinu vođenja sjednica, kao i na to kako parlament Republike Srpske vidi ulogu i perspektivu mladih u budućem razvoju društva.

Predsjednik Stevandić zahvalio se studentima na pokazanom interesovanju, ističući da je važno da se mladi ljudi upoznaju sa radom institucija i procedurama kroz koje se donose ključne odluke, te da aktivno učestvuju u društvenim procesima.