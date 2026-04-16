Darko Mladić: Stanje generala još gore, tražili smo da tim naših ljekara ide u Hag

Stanje generala Ratka Mladića se iz dana u dan pogoršava, rekao je sin Ratka Mladića, Darko Mladić.

"Spremili smo tim ljekara i tražili smo da što prije dobijemo termin da dođu i da ga pregledaju", poručio je Mladić.

Kaže da je general Mladić već dvije godine u pritvorskoj ambulanti.

"To nije prava bolnica klasična već je to neki vid naprednije ambulante. To je razlog zašto smo se obratili Vladi Srbije za asistenciju da oni izvrše pritisak ka sekreterijatu da nam se sva dokumentacija hitno dostavi kako bi naši ljekari imali adekvatnu pripremu za odlazak tamo", izjavio je Mladić za RTRS.

Podsjetimo, Darko Mladić je juče rekao da se očekuje da u što skorijem vremenu dobije dokumentaciju o stanju generala od zdravstvene službe Tribunala u Hagu.