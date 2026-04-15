Počela primjena povrata 10 feninga po litru goriva

Počela je primjena povrata od 10 feninga po litru goriva za građane na 214 prodajnih mjesta širom Republike Srpske. Pravo na ovu pogodnost imaju građani koji posjeduju ličnu kartu izdatu u Republici Srpskoj i vozilo registrovano u Bosni i Hercegovini.

Popust se ostvaruje direktno na kasi, uz mogućnost da trgovci zatraže lična dokumenta na uvid. Nadležni tvrde da je riječ o konkretnoj pomoći, dok građani sa kojima smo mi razgovarali podijeljeni.

"Ne vjerujem, ne vjerujem, a ne znam ni kakav efekat to ima, poljoprivrednicima pogotovo mislim da to ne može značiti njima jedino može važiti onaj plavi dizel".

"Hoću, sigurno hoću, koliko bilo bilo, za nas je dobro, značiće koliko toliko značiće, iako nisam neki veliki potrošač značiće".

"Nemam pojma, značiće svašta kad su mala primanja male penzije značiće međutim kako će se to moći sprovesti ja nisam siguran".

"To je briga potrošača i ljudi koji voze i sipaju gorivo meni to ne znači ništa", neki su od komentara građana.

Predstavnici Unije poslodavaca Republike Srpske, podržavaju sve ono što se tiče poboljšanja života građana. Ipak ovom odlukom nisu u potpunosti zadovoljni jer se ona odnosi samo na točenje goriva na benzinskim pumpama, a većina privrednih subjekata, gorivo toči putem cisterni.

"Takvi privredni subjekti neće imati pravo na povrat što smatramo da je krajnje nekorektno i da od ovog poteza privrednici a i građani koji koriste usluge tih privrednika neće imati nikakve koristi", rekao je Dejan Mijić, potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

Distributeri goriva spremno su dočekali početak primjene ove odluke. Ugovori sa nadležnim ministarstvom su potpisani.

"Mi smo danas u toku dana potpisali ugovor sa ministarstvom tako da od sutra na svim našim benzinskim pumpama biće primijenjeni popusti od 10 feninga. To je dodatni popust koji se nadam da će se izraziti dobro na građane i gdje će dobiti dodatnu stimulaciju", rekao je Jovica Vučković, preduzeće Nešković D.O.O.

Iz Ministarstva poručuju da će liste uključenih privrednih subjekata biti redovno ažurirane po priključivanju novih učesnika. Benzinske pumpe mora da posjeduju rješenje Ministarstva trgovine i turizma za obavljanje djelatnosti trgovine na malo naftnim derivatima i zaključen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

"Trenutno je uključeno 25 trgovaca na malo naftnim derivatima sa ukupno 214 prodajnih mjesta širom Republike Srpske. Kupcima će se umanjenje obračunati direktno na licu mjesta", poručuju iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

Trgovcima će sredstva koja po ovom osnovu ne naplate od korisnika biti nadoknađena iz sredstava Fonda solidarnosti Republike Srpske, nakon dostavljanja zahtjeva resornom ministarstvu. Povrat od 10 feninga po litru goriva u Republici Srpskoj važi od 15. aprila do 16. maja ove godine.