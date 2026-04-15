Logo
Large banner

Dodik: Federalne vlasti ne mogu da obezbijede stabilnost u srpskim povratničkim mjestima

Autor:

ATV
15.04.2026 18:43

Komentari:

0
Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da mu je žao zbog situacije u kojoj se se našli srpski povratnici u drvarsko selo Trubar gdje su migranti provalili u nekoliko kuća, te istakao da to govori o federalnim vlastima koje ne mogu da obezbijede stabilnost.

"Ako neko hoće da vidi šta znači pobjeda Draška Stanivukovića, šta znači da vas preuzme Sarajevo putem Babalja i ostalih koji su tamo u parlamentu, onda neko ode pa vide kako žive Srbi u FBiH. Tako će da žive ovdje ako oni preuzmu vlast", rekao je Dodik novinarima u Brčkom.

On je istakao da migranti ne mogu ovdje da se osjećaju komotno,.

"Žao mi što se dešavalo. To govori o federalnim vlastima, njihovoj policiji, koji ne mogu da obezbijede stabilnost ljudima koji žive tamo", rekao je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Migranti

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner