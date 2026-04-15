Dodik: Federalne vlasti ne mogu da obezbijede stabilnost u srpskim povratničkim mjestima

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da mu je žao zbog situacije u kojoj se se našli srpski povratnici u drvarsko selo Trubar gdje su migranti provalili u nekoliko kuća, te istakao da to govori o federalnim vlastima koje ne mogu da obezbijede stabilnost.

"Ako neko hoće da vidi šta znači pobjeda Draška Stanivukovića, šta znači da vas preuzme Sarajevo putem Babalja i ostalih koji su tamo u parlamentu, onda neko ode pa vide kako žive Srbi u FBiH. Tako će da žive ovdje ako oni preuzmu vlast", rekao je Dodik novinarima u Brčkom.

Društvo "Migranti obili crkvu i pljačkali u selu Trubar, malobrojni Srbi uplašeni"

On je istakao da migranti ne mogu ovdje da se osjećaju komotno,.

"Žao mi što se dešavalo. To govori o federalnim vlastima, njihovoj policiji, koji ne mogu da obezbijede stabilnost ljudima koji žive tamo", rekao je Dodik.