Toma Fila: General Mladić je u strašnom stanju, ali oni žele da ga ubiju

Advokat Toma Fila izjavio je Srni da se Haški tribunal ne rukovodi međunarodnim pravom, već pravom jačeg, što potvrđuje i sve što se dešava sa generalom Ratkom Mladićem koji je u pritvoru u jako teškom zdravstvenom stanju.

"General Mladić je u strašnom stanju, ali oni žele da ga ubiju. Kao i sa /prvim predsjednikom Radovanom/ Karadžićem, oni ne dozvoljavaju puštanje /osuđenih Srba/ na slobodu nakon odležane dve trećine kazne, zato što traže da priznaju i da se pokaju, a oni nisu priznavali delo /za koje su ih teretili u Hagu/ i nije ni trebalo da priznaju", kaže Fila.

Ugledni advokat kaže da se Haški tribunal ne rukovodi međunarodnim konvencijama o zaštiti prava osuđenih lica.

On kaže da niko nije povjerovao da je Haški tribunal osnovan radi potrebe poštovanja međunarodnog prava i svi znaju da je nastao kao rezultat prava jačeg.

Fila napominje da je ovo svojevremeno rekao i tadašnjem predsjedniku SR Jugoslavije Slobodanu Miloševiću koji je kasnije i sam skončao u Haškom tribunalu.

"Jer je Haški tribunal napravljen zbog Miloševića, a onda su širili...", kaže Fila.

On podsjeća da je međunarodno pravo srušeno još 1999. godine NATO bombardovanjem SR Jugoslavije bez odluke Savjeta bezbjednosti UN i da se od tada normalnim smatra samo ono što uradi onaj ko je jači.

"Da je po pravilima, morali bi da ga puste da umre na miru u svojoj otadžbini", kaže Fila.

General Ratko Mladić nedavno je doživio lakši moždani udar i sada je u jako teškom stanju, rekao je Srni danas generalov sin Darko Mladić.

General Mladić pretrpio je više moždanih udara, a ima ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima.