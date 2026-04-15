Dodik sa patrijarhom Porfirijem: Važna vjera, snaga i zajedništvo srpskog naroda

U prijatnom razgovoru sa Njegovom svetošću patrijarhom srpskim Porfirijem, uz tradicionalno tucanje jajima, podsjetili smo se koliko su važni vjera, zajedništvo i snaga našeg naroda, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Vrijeme praznika nas uvijek podsjeti na obnovu, istrajnost i vjeru u budućnost. Republika Srpska upravo na tim vrijednostima traje i ide naprijed", dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

U prijatnom razgovoru sa Njegovom svetošću patrijarhom srpskim Porfirijem, uz tradicionalno tucanje jajima, podsjetili smo se koliko su važni vjera, zajedništvo i snaga našeg naroda.



Vrijeme praznika nas uvijek podsjeti na obnovu, istrajnost i vjeru u budućnost.

— Milorad Dodik (@MiloradDodik) April 15, 2026

Podsjećamo, Dodik je danas zajedno sa rukovodstvom Republike Srpske boravio u Beogradu, gdje je prisustvovao na sastanku rukovodstva Srpske sa Vučićem i predstavnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.