Dodik sa patrijarhom Porfirijem: Važna vjera, snaga i zajedništvo srpskog naroda

U prijatnom razgovoru sa Njegovom svetošću patrijarhom srpskim Porfirijem, uz tradicionalno tucanje jajima, podsjetili smo se koliko su važni vjera, zajedništvo i snaga našeg naroda, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
"Vrijeme praznika nas uvijek podsjeti na obnovu, istrajnost i vjeru u budućnost. Republika Srpska upravo na tim vrijednostima traje i ide naprijed", dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
U prijatnom razgovoru sa Njegovom svetošću patrijarhom srpskim Porfirijem, uz tradicionalno tucanje jajima, podsjetili smo se koliko su važni vjera, zajedništvo i snaga našeg naroda.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) April 15, 2026
Podsjećamo, Dodik je danas zajedno sa rukovodstvom Republike Srpske boravio u Beogradu, gdje je prisustvovao na sastanku rukovodstva Srpske sa Vučićem i predstavnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
