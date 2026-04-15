Naoružani muškarac uhapšen u blizini Trampovog golf kluba

Policija je uhapsila muškarca nakon što je naoružan prošao elitnim naseljem Los Anđelesa u blizini golf kluba američkog predsjednika Donalda Trampa, saopštile su lokalne vlasti.
"Osumnjičeni Šon Štajner sada se suočava sa više tačaka optužnice, nakon što je uhapšen tokom prolaska predgrađem Los Anđelesa obučen u pancir i naoružan sa više komada vatrenog oružja", navodi se u saopštenju koje je prenio list "Njujork post".
Društvo
Zbog bruceloze uništeno kompletno stado koza u BiH: Vlasnik u bolnici
List navodi i da je jedna od njegovih pušaka bila ukrašena slikama popularnog negativca iz stripova Džokera i njegovim citatima.
U saopštenju se dodaje da je Štajner priznao da je pucao u vazduh neposredno prije hapšenja.
(SRNA)
