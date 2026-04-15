Tramp o sporazumu sa Iranom: Veoma moguće

Potpisivanje mirovnog sporazuma sa Iranom je veoma moguće u toku aprila, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

"Veoma moguće. Prilično su jako izudarani", rekao je Tramp u intervjuu za britansku televiziju "Skaj njuz".

On je dodao da bi se sporazum sa Iranom mogao postići prije zvanične posjete britanskog kralja Čarlsa Trećeg Vašingtonu 27. aprila.

Svijet Tramp komentarisao izbore u Mađarskoj

Iran i SAD održali su pregovore u Islamabadu u subotu, 11. aprila. I Teheran i Vašington su nakon pregovora saopštili da nije postignut dogovor o pronalaženju dugoročnog rješenja za okončanje sukoba, usljed niza neslaganja.