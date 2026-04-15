Tramp o sporazumu sa Iranom: Veoma moguće

Autor:ATV
Komentari:0
Potpisivanje mirovnog sporazuma sa Iranom je veoma moguće u toku aprila, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.
"Veoma moguće. Prilično su jako izudarani", rekao je Tramp u intervjuu za britansku televiziju "Skaj njuz".
On je dodao da bi se sporazum sa Iranom mogao postići prije zvanične posjete britanskog kralja Čarlsa Trećeg Vašingtonu 27. aprila.
Svijet
Iran i SAD održali su pregovore u Islamabadu u subotu, 11. aprila. I Teheran i Vašington su nakon pregovora saopštili da nije postignut dogovor o pronalaženju dugoročnog rješenja za okončanje sukoba, usljed niza neslaganja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
11
42
11
34
11
30
11
24
11
17
Trenutno na programu