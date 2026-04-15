Više od 20 brodova prošlo kroz moreuz uprkos blokadi

Više od 20 trgovačkih brodova prošlo je kroz Ormuski moreuz u posljednja 24 časa, piše "Vol strit žurnal".

Među njima su bili teretni, kontejnerski brodovi i tankeri koji su ulazili i izlazili iz Persijskog zaliva, dok su plovila koja ne idu ka iranskim lukama izuzeta od blokade i mogu slobodno da prolaze.

Pojedini brodovi su plovili sa isključenom signalizacijom i komunikacionim uređajima kako bi smanjili rizik od mogućih iranskih napada, navodi "Vo strit žurnal".

Iran i Sjedinjene Države započeli su razgovore 11. aprila u Islamabadu, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp objavio da je postignut dogovor sa Teheranom o dvosedmičnom prekidu vatre.

Potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens izjavio je ranije da dogovor nije postignut i da se američka delegacija vraća bez sporazuma, piše Srna.