Lavrov: Odnos Rusije i Kine nepokolebljiv pred bilo kakvom olujom

Lavrov je nakon razgovora sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom na konferenciji za novinare rekao da, zahvaljujući saradnji lidera dvije zemlje, odnosi Moskve i Pekinga pokazuju visoku otpornost na "globalne ekonomske i geopolitičke šokove", prenijela je RIA Novosti.

Lavrov je naveo i da se očekuje da ruski predsjednik Vladimir Putin posjeti Kinu ove godine.

Govoreći o globalnoj situaciji, ruski ministar je ocijenio da protivrječnosti u svijetu sve više dobijaju vojnu dimenziju.

Osvrćući se na Bliski istok, Lavrov je rekao da su region i područje Persijskog zaliva "krizni čvor" koji neće biti lako razriješiti.

Prema njegovim riječima, zemlje Bliskog istoka razumiju da Teheran ne bi napao američke ciljeve na njihovoj teritoriji da prethodno nije bio napadnut.

Lavrov je dodao da se Moskva i Peking slažu da pitanja Palestine, Gaze i Zapadne obale ne smeju da budu potisnuta u drugi plan.

Prema njegovim riječima, obe strane imaju mogućnosti da izbjegnu zavisnost od "agresivnih avantura" kakve se, kako je naveo, dešavaju na Bliskom istoku.

U kontekstu energetske krize, Lavrov je rekao da Rusija može da nadoknadi nedostatak resursa za Kinu i druge zainteresovane zemlje, dodajući da se Moskva nada da Sjedinjene Američke Države neće nastaviti, kako je rekao, "agresiju" na Bliskom istoku koja šteti i njihovim saveznicima.

Istakao je i da Vašington i Teheran treba da nastave pregovore.

Govoreći o odnosima sa Iranom, Lavrov je rekao da Moskva nastavlja da razvija saradnju sa Teheranom u skladu sa međunarodnim pravom i priznaje pravo Irana da obogaćuje uranijum u mirnodopske svrhe.

Dodao je da je Rusija spremna da učestvuje u rješavanju pitanja vezanih za te materijale i da Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) nikada nije zabilježila sumnje da bi obogaćeni uranijum mogao da bude korišćen u vojne svrhe.

Lavrov je rekao i da kontakti Rusije i Sjedinjenih Američkih Država nisu zamrznuti, navodeći da dio razgovora između dvije zemlje nije objavljen javnosti.

Istakao je da Moskva ostaje posvećena sporazumima postignutim sa Vašingtonom na Aljasci, ali je dodao da Rusija nema iluzija o ciljevima SAD-a, koje, kako je naveo, djeluju vođene sopstvenim nacionalnim interesima.

Prema njegovim riječima, u SAD postoje i kompanije koje su spremne na obostrano korisnu saradnju sa Rusijom.

Kada je riječ o Ukrajini i Evropi, Lavrov je rekao da Rusija ostaje spremna za mirovne pregovore, ali da sporazume postignute na Aljasci blokira "evropska elita".

On je ocijenio da SAD podstiču militarizaciju Evropske unije kako bi prebacile odgovornost za svoje postupke u Ukrajini i ojačale Evropu da obuzda Moskvu, dok se same fokusiraju na Kinu.

- Oni to ne kriju. U tim interesima pokušavaju da stimulišu ne samo diskusije, već i praktične akcije ka stvaranju takvog vojnog antiruskog, unaprijed najavljenog antiruskog vojnog bloka uz učešće Ukrajine - ocijenio je Lavrov.

Govoreći o Kubi, Lavrov je rekao da se Rusija nada da se Sjedinjene Američke Države neće vratiti u vrijeme kolonijalnih ratova.

On je dodao da Moskva više puta potvrđuje podršku suverenitetu i nezavisnosti Kube i da će nastaviti da pruža političku i ekonomsku podršku Havani.

Prema njegovim riječima, američka administracija bi trebalo da započne dijalog sa vlastima onih zemalja sa kojima ima nesuglasice.