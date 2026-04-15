Žena iz BiH uhapšena po međunarodnoj potjernici

ATV
15.04.2026 07:08

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Pripadnici španske policije uhapsili su državljanku Bosne i Hercegovine za kojom je bila raspisana međunarodna potjernica.

Ova 24-godišnjakinja je uhapšena u gradu Đirona, a na osnovu međunarodne potjernice raspisane zbog krivičnih d‌jela počinjenih u italijanskoj Veneciji.

Ona je zajedno sa još 19 osoba pod istragom italijanskih vlasti zbog krađe i džeparenja u najznačajnijem gradu italijanskog turizma.

застава Српске

Republika Srpska

Rukovodstvo Republike Srpske danas u Beogradu sa Vučićem

Karabinjeri iz Venecije su još prije par mjeseci pokrenuli opsežnu istragu protiv grupe, koju mahom čine državljani BiH.

Nalog za hapšenje je izdalo javno tužilaštvo u Veneciji na osnovu kojeg je izdata međunarodna potjernica.

Ona je pronađena u Đironi, a kada su je španski policajci provjerili, shvatili su, ne samo da nema boravište u Španiji, već da je za njom raspisana međunarodna potjernica, prenose Nezavisne.

Pročitajte više

Застава Републике Српске.

Republika Srpska

Rukovodstvo Republike Srpske danas u Beogradu sa Vučićem

4 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Škaljarac izrešetan u Barseloni pred ženom i djecom

4 h

0
Данас славимо Светог Тита, изговорите ово за вјечни спас

Društvo

Danas slavimo Svetog Tita, izgovorite ovo za vječni spas

4 h

0
Адемола Лукман из Атлетико Мадрида слави са саиграчима након што је постигао почетни гол за свој тим током реванш утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Атлетико Мадрида и Барселоне у Мадриду, Шпанија, у уторак, 14. априла 2026. године.

Fudbal

Barsini golovi nedovoljni, Atletiko Madrid u polufinalu

12 h

0

Više iz rubrike

Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Škaljarac izrešetan u Barseloni pred ženom i djecom

4 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Svijet

Sletio automobilom sa litice visoke 70 metara – preživio

15 h

0
Мистериозна "игра" у Пекингу: Трамп и Путин код Си Ђинпинга

Svijet

Misteriozna "igra" u Pekingu: Tramp i Putin kod Si Đinpinga

17 h

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Svijet

Američka komanda: Više od 10.000 naših vojnika blokira iranske luke

17 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

42

Ako ste rođeni u jednom od ovih znakova, u maju vam se smiješi veliki novčani dobitak

11

34

Na ovim pumpama povrat od 0,10 KM po litru goriva, oglasio se Minić

11

30

Kupovina "salonca" pustoši novčanik: Isplati li se više polovnjak?

11

24

Taliću pet godina zatvora za brutalno razbojništvo u Gradišci

11

17

Ako imate česte jutarnje glavobolje, ovo morate znati

