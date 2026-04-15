Žena iz BiH uhapšena po međunarodnoj potjernici

Pripadnici španske policije uhapsili su državljanku Bosne i Hercegovine za kojom je bila raspisana međunarodna potjernica.
Ova 24-godišnjakinja je uhapšena u gradu Đirona, a na osnovu međunarodne potjernice raspisane zbog krivičnih djela počinjenih u italijanskoj Veneciji.
Ona je zajedno sa još 19 osoba pod istragom italijanskih vlasti zbog krađe i džeparenja u najznačajnijem gradu italijanskog turizma.
Karabinjeri iz Venecije su još prije par mjeseci pokrenuli opsežnu istragu protiv grupe, koju mahom čine državljani BiH.
Nalog za hapšenje je izdalo javno tužilaštvo u Veneciji na osnovu kojeg je izdata međunarodna potjernica.
Ona je pronađena u Đironi, a kada su je španski policajci provjerili, shvatili su, ne samo da nema boravište u Španiji, već da je za njom raspisana međunarodna potjernica, prenose Nezavisne.
