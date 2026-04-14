Misteriozna "igra" u Pekingu: Tramp i Putin kod Si Đinpinga

Predsjednik Rusije Vladimir Putin trebalo bi da posjeti Kinu krajem maja i razgovara sa predsjednikom te zemlje Si Đinpingom, u okviru diplomatskih konsultacija koje slede nakon niza međunarodnih sastanaka na visokom nivou, prenosi informativni portal Nippon TV.
Prema više diplomatskih izvora, Putin je navodno u završnoj fazi priprema za posjetu Pekingu oko 21. maja, nedjelju dana nakon planirane posjete predsjednika SAD-a Donalda Trampa Kini i njegovog sastanka sa Si Đinpingom.
Očekuje se da će Si podijeliti sa Putinom rezultate sastanka sa predsjednikom SAD.
Isti izvori navode da je razmatrana i mogućnost trilateralnog sastanka lidera Kine, SAD i Rusije, ali da je ta opcija odložena zbog pojačanih tenzija na Bliskom istoku.
Si Đinping, kako se navodi, nastoji da kroz uzastopne susrete sa američkim i ruskim predsjednikom ojača svoju diplomatsku poziciju u uslovima rastućih globalnih međunarodnih tenzija.
(b92)
