Misteriozna "igra" u Pekingu: Tramp i Putin kod Si Đinpinga

14.04.2026 18:44

Мистериозна "игра" у Пекингу: Трамп и Путин код Си Ђинпинга
Predsjednik Rusije Vladimir Putin trebalo bi da posjeti Kinu krajem maja i razgovara sa predsjednikom te zemlje Si Đinpingom, u okviru diplomatskih konsultacija koje slede nakon niza međunarodnih sastanaka na visokom nivou, prenosi informativni portal Nippon TV.

Prema više diplomatskih izvora, Putin je navodno u završnoj fazi priprema za posjetu Pekingu oko 21. maja, nedjelju dana nakon planirane posjete predsjednika SAD-a Donalda Trampa Kini i njegovog sastanka sa Si Đinpingom.

Očekuje se da će Si podijeliti sa Putinom rezultate sastanka sa predsjednikom SAD.

Isti izvori navode da je razmatrana i mogućnost trilateralnog sastanka lidera Kine, SAD i Rusije, ali da je ta opcija odložena zbog pojačanih tenzija na Bliskom istoku.

Si Đinping, kako se navodi, nastoji da kroz uzastopne susrete sa američkim i ruskim predsjednikom ojača svoju diplomatsku poziciju u uslovima rastućih globalnih međunarodnih tenzija.

(b92)

