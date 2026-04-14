Američka komanda: Više od 10.000 naših vojnika blokira iranske luke

"Više od 10.000 američkih mornara, marinaca i pilota, zajedno sa preko deset ratnih brodova i desetinama aviona, izvršava misiju blokiranja brodova koji ulaze i izlaze iz iranskih luka", navedeno je u objavi na "Iksu".

Dodali su da nijedan brod nije prekršio blokadu tokom prva 24 časa.

Centralna komanda pojasnila je da je šest trgovačkih brodova "poslušalo uputstva američkih snaga da se okrenu i ponovo uđu u iransku luku u Omanskom zalivu".