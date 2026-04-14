Vens: Iran je sada na potezu, od Teherana zavisi dalji razvoj sukoba na Bliskom istoku

14.04.2026 09:27

Потпредсједник САД Џ. Д. Венс стиже на састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду ради разговора о Ирану.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

Američki potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je da je "lopta sada u dvorištu Irana" nakon zastoja u mirovnim pregovorima uz posredovanje Pakistana, i odbacio je navode da su razgovori u Islamabadu bili neuspješni, ističući da je postignut "veliki napredak".

U intervjuu za Foks njuz, Vens je rekao da Iran ima odlučujuću ulogu u daljem razvoju situacije u sukobu na Bliskom istoku.

- Pitate me šta će dalje da se dešava, a ja mislim da će Iranci odlučiti o tome šta će se dalje dešavati - rekao je Vens u emisiji "Specijalni izvještaj".

Vens je napomenuo da su SAD i dalje u prednosti, iako je naredni potez na Iranu.

- Mi imamo vojnu prednost. Sada imamo dodatni ekonomski pritisak koji primjenjujemo na njih kroz blokadu koju smo nametnuli na njihovu naftu koja izlazi iz Ormuskog moreuza - rekao je Vens.

Dodao je da SAD imaju "više aduta".

- Imamo moć i vidJećemo šta će Iranci uraditi sa tim - poručio je.

On je istakao da su vođeni "dobri razgovori" proteklog vikenda koji su, kako je naveo, pomogli da se razjasne prioriteti SAD, uključujući ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, ključne međunarodne naftne rute.

- Oni su se pomakli u našem pravcu, zbog čega mislim da bismo mogli da kažemo da imamo neke dobre naznake, ali se nisu pomakli dovoljno - rekao je Vens govoreći o pregovorima SAD i Irana u Islamabadu.

Pojasnio je da su se ti razgovori okončali jer iranski pregovarači nisu mogli da finalizuju dogovor, dodajući da su pregovori otkrili uvid u to ko je glavni za donošenje odluka u Teheranu.

- Iranski tim je morao da se vrati u Teheran i da, bilo od vrhovnog vođe ili nekog drugog, zapravo dobije odobrenje za uslove koje smo postavili - rekao je Vens.

On je naveo i da Iranci pokreću ekonomski terorizam protiv celog sveta, pošto su zapretili svakom brodu koji se kreće kroz Ormuski moreuz, a tu igru, kaže Vens pozivajući se na predsednika SAD Donalda Trampa, "dvoje mogu da igraju".

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Mrtav pijan prije 10 ujutru: Policija zaustavila vozača, a onda uslijedio šok

Snažan zemljotres pogodio Rusiju

Počinje dvodnevna blokada teretnog saobraćaja na granicama

