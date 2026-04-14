Mrtav pijan prije 10 ujutru: Policija zaustavila vozača, a onda uslijedio šok

14.04.2026 08:44

Мртав пијан прије 10 ујутру: Полиција зауставила возача, а онда услиједио шок
Foto: MUP Hrvatske

Hrvatska policija zaustavila je pijanog vozača, a nakon alkotestiranja odveden je u stanicu.

Muškarac je vozio pod dejstvom alkohola sa 3,32 promila u krvi.

Policijski službenici svakodnevno susreću sa negativnim rekorderima kada je riječ o vozačima koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, ali ovaj vozač kojeg je hrvatska policija zaustavila na području Vrlike spada u izuzetke kada se govori o stepenu alkoholisanosti.

"Vozač se nalazio u teško pijanom stanju, koje graniči sa nesvjesnim stanjem i alkoholnom komom. U ovakvom stanju, da ga policijski službenici nisu zaustavili i isključili iz saobraćaja, mogao je izazvati tešku saobraćajnu nesreću, ubiti sebe i druge učesnike. Izmjerena koncentracija sama po sebi je opasna po život osobe, a 55-godišnjak je, nakon što se doveo u ovakvo stanje, seo za volan vozila", navodi se.

Naime, policajci u subotu ujutru, oko 9.50, u mjestu Garjak zaustavili vozilo kojim je upravljao 55-godišnji muškarac. Policijski službenici su utvrdili da se nalazi u vidno alkoholisanom stanju, a kada je alkotestiran, izmerena mu je koncentracija od 3,32 promila.

Zemljotres

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Rusiju

Muškarac je odveden u policijsku stanicu, gdje je zadržan do otrežnjenja, a tokom večeri je izveden pred sud. Predloženo je da mu se odredi zadržavanje, s obzirom na to da je u ovakvom psihofizičkom stanju mogao da izazove tešku saobraćajnu nesreću, kao i da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana.

"Sud ga je pustio na slobodu, a odluku o odgovornosti za počinjeni prekršaj doneće naknadno", navode iz Policijske uprave prenosi Informer.

Pročitajte više

Снажан земљотрес погодио Русију

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Rusiju

41 min

0
Почиње дводневна блокада теретног саобраћаја на границама

Region

Počinje dvodnevna blokada teretnog saobraćaja na granicama

45 min

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Društvo

Nikuda bez kišobrana: Danas pljuskovi sa grmljavinom

53 min

0
Призори након америчко-израелског напада на Иран.

Svijet

Počinju mirovni pregovori Tel Aviva i Bejruta

54 min

0

Više iz rubrike

Почиње дводневна блокада теретног саобраћаја на границама

Region

Počinje dvodnevna blokada teretnog saobraćaja na granicama

45 min

0
Превозници протестују

Region

Sutra počinje dvodnevna blokada teretnog saobraćaja

13 h

0
Срби избодени ножем у Хрватској: Познато како је дошло до ужаса

Region

Srbi izbodeni nožem u Hrvatskoj: Poznato kako je došlo do užasa

19 h

0
Црногорска полиција пронашла је код мушкарца из Бара чији су иницијали А.Х. (60) око 4.000 кутија и 600 кесица фармацеутских производа без потребне документације.

Region

Velika akcija policije: Crnogorac švercovao lijekove

22 h

0

