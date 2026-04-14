Mrtav pijan prije 10 ujutru: Policija zaustavila vozača, a onda uslijedio šok

Hrvatska policija zaustavila je pijanog vozača, a nakon alkotestiranja odveden je u stanicu.

Muškarac je vozio pod dejstvom alkohola sa 3,32 promila u krvi.

Policijski službenici svakodnevno susreću sa negativnim rekorderima kada je riječ o vozačima koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, ali ovaj vozač kojeg je hrvatska policija zaustavila na području Vrlike spada u izuzetke kada se govori o stepenu alkoholisanosti.

"Vozač se nalazio u teško pijanom stanju, koje graniči sa nesvjesnim stanjem i alkoholnom komom. U ovakvom stanju, da ga policijski službenici nisu zaustavili i isključili iz saobraćaja, mogao je izazvati tešku saobraćajnu nesreću, ubiti sebe i druge učesnike. Izmjerena koncentracija sama po sebi je opasna po život osobe, a 55-godišnjak je, nakon što se doveo u ovakvo stanje, seo za volan vozila", navodi se.

Naime, policajci u subotu ujutru, oko 9.50, u mjestu Garjak zaustavili vozilo kojim je upravljao 55-godišnji muškarac. Policijski službenici su utvrdili da se nalazi u vidno alkoholisanom stanju, a kada je alkotestiran, izmerena mu je koncentracija od 3,32 promila.

Muškarac je odveden u policijsku stanicu, gdje je zadržan do otrežnjenja, a tokom večeri je izveden pred sud. Predloženo je da mu se odredi zadržavanje, s obzirom na to da je u ovakvom psihofizičkom stanju mogao da izazove tešku saobraćajnu nesreću, kao i da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana.

"Sud ga je pustio na slobodu, a odluku o odgovornosti za počinjeni prekršaj doneće naknadno", navode iz Policijske uprave prenosi Informer.