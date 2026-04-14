Logo
Large banner

Počinje dvodnevna blokada teretnog saobraćaja na granicama

Autor:

ATV
14.04.2026 08:34

Komentari:

0
Почиње дводневна блокада теретног саобраћаја на границама
Foto: AMS RS

Blokada teretnog saobraćaja na graničnim prelazima Crne Gore počinje danas, 14. aprila u deset sati, a iz Udruženja prevoznika su kazali da im je Uprava policije odobrila protest na svim graničnim prelazima, izuzev u Luci Bar.

Kako prenosi RTCG blokada graničnih prelaza za teretni saobraćaj izuzeće prevoz lijekova, životinja i zapaljivog materijala.

Blokada će trajati do četvrtka u deset sati.

Временска прогноза, киша

Iz Udruženja su poručili da će, ukoliko nam se ne ispune zahtjevi, pokušati da produže protest.

Dvodnevna blokada teretnog saobraćaja organizuje se zbog mjera EU da se smanji vremenski rok boravka u državama Unije, kako je ranije saopštilo Udruženje prevoznika.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

prevoznici

Blokada granica prevoznici

Crna Gora

Stanje na granicama

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

06

08

54

08

50

08

44

08

38

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner