Počinje dvodnevna blokada teretnog saobraćaja na granicama

Blokada teretnog saobraćaja na graničnim prelazima Crne Gore počinje danas, 14. aprila u deset sati, a iz Udruženja prevoznika su kazali da im je Uprava policije odobrila protest na svim graničnim prelazima, izuzev u Luci Bar.

Kako prenosi RTCG blokada graničnih prelaza za teretni saobraćaj izuzeće prevoz lijekova, životinja i zapaljivog materijala.

Blokada će trajati do četvrtka u deset sati.

Društvo Nikuda bez kišobrana: Danas pljuskovi sa grmljavinom

Iz Udruženja su poručili da će, ukoliko nam se ne ispune zahtjevi, pokušati da produže protest.

Dvodnevna blokada teretnog saobraćaja organizuje se zbog mjera EU da se smanji vremenski rok boravka u državama Unije, kako je ranije saopštilo Udruženje prevoznika.