Srbi izbodeni nožem u Hrvatskoj: Poznato kako je došlo do užasa

Dvojica Srba izbodena su u Hrvatskoj nakon čega je uhapšen muškarac (32), saopštila je hrvatska policija.

Njemu se na teret stavlja da je počinio dva krivična djela pokušaja ubistva nakon što je nožem napao dvojicu državljana Srbije u Fažani u Istri.

Kako je saopšteno iz policije, krvavi napad se dogodio prekjuče 11. aprila oko 17 časova u ugostiteljskom objektu na Trgu sv. Kuzme i Damjana, gdje je osumnjičeni, nakon kraćeg sukoba, nožem napao srpskog državljanina (34) koga je poznavao od ranije.

Nakon toga se udaljio sa lica mjesta, ali je u Brionskoj ulici, svega nekoliko minuta kasnije, napao još jednog poznanika državljanina Srbije (47).

"Povređeni muškarci prevezeni su u pulsku bolnicu, gdje su zadržani na liječenju zbog teških tjelesnih povreda gdje im se ljekari bore za život", saopštila je hrvatska policija.

Motiv pokušaja ubistva dvojice Srba još uvijek nije poznat, a policija istražuje da li su žrtve povezane i šta se uopšte krije iza užasa.

Inače, policija je ubrzo nakon dojave o ranjavanju pronašla i uhapsila osumnjičenog.

Po završetku istrage, 32-godišnjak je uz krivičnu prijavu predat pritvorskoj jedinici Policijske uprave istarske, prenosi Telegraf.