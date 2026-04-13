Platili kuće 70.000 evra, dobili samo napuštena gradilišta

Policija u Beranama podnijela je krivične prijave protiv dva vlasnika firme za izgradnju montažnih kuća iz Srbije zbog sumnje da su prevarom oštetili dvoje Beranaca za skoro 70.000 evra.

Kako se navodi se u saopštenju Uprave policije Crne Gore, podnijete su krivične prijave protiv M.T. i D.D. iz Užica, državljana Republike Srbije, zbog sumnje da su počinili krivična djela prevara.

"Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da su M.T. i D.D, kao vlasnici firme 'M.K.I', registrovane u Srbiji, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, lažnim prikazivanjem činjenica o mogućnosti i roku izgradnje montažnih kuća, dovodili u zabludu dva oštećena lica, navodeći ih da izvrše uplate novčanih sredstava, nakon čega preuzete ugovorne obaveze nisu ispunili", navodi se u saopštenju.

Oni su ovim krivičnim djelima, sumnja se, protivpravno pribavili imovinsku korist u iznosu od 69.670 evra.

"Naime, kako se sumnja, M.T. i D.D. su sa dva oštećena lica iz Berana zaključili ugovore o izgradnji montažnih kuća. Jedan ugovor je bio vrijednosti 41.610 evra, dok je drugi ugovor bio vrijednosti 28.060 evra, i to oba sa rokom izgradnje od 60 dana. Nakon izvršenih uplata od strane oštećenih, radovi su započeti, a potom obustavljeni, pri čemu ugovoreni objekti nisu završeni", pojasnili su iz policije Crne Gore, prenosi Informer.