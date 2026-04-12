Horor u Hrvatskoj: Ispred zgrade pronađeno tijelo žene, policija u stanu zatekla još veći užas

ATV
12.04.2026 14:07

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Velika tragedija dogodila se danas u kasnim prepodnevnim satima u Velikoj Gorici.

Oko 10,50 sati zagrebačka policija dobila je dojavu o samoubistvu bacanjem s visine stambene zgrade i da na tlu leži ispred zgrade ženska osoba.

Dežurne hitne službe brzo su pristigle na mjesto užasa i otkrile još veću jezu.

Kako se saznaje, u stanu na 6. spratu pronađeno je tijelo maloljetne osobe stare 17 godina i za koju je, nakon prvog preliminarnog pregleda tijela, uviđajnna ekipa policije utvrdila da je smrt nastupila kao posljedica krivičnog djela.

U toku je policijski uviđaj u stanu gdje se prikupljaju svi dokazi i obavljaju detaljni obavještajni razgovori počevši od samih komšija, kako bi se otkrilo što je prethodilo samom činu. Policija će svakako kontaktirati i oca ubijene djevojke.

Po završetku uviđaja oba tijela biće prevezena na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku na Šalati na obdukciju.

(Jutarnji list)

