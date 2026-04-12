Horor u Hrvatskoj: Ispred zgrade pronađeno tijelo žene, policija u stanu zatekla još veći užas

Velika tragedija dogodila se danas u kasnim prepodnevnim satima u Velikoj Gorici.
Oko 10,50 sati zagrebačka policija dobila je dojavu o samoubistvu bacanjem s visine stambene zgrade i da na tlu leži ispred zgrade ženska osoba.
Društvo
Kakvo nas vrijeme očekuje na Vaskršnji ponedjeljak
Dežurne hitne službe brzo su pristigle na mjesto užasa i otkrile još veću jezu.
Kako se saznaje, u stanu na 6. spratu pronađeno je tijelo maloljetne osobe stare 17 godina i za koju je, nakon prvog preliminarnog pregleda tijela, uviđajnna ekipa policije utvrdila da je smrt nastupila kao posljedica krivičnog djela.
U toku je policijski uviđaj u stanu gdje se prikupljaju svi dokazi i obavljaju detaljni obavještajni razgovori počevši od samih komšija, kako bi se otkrilo što je prethodilo samom činu. Policija će svakako kontaktirati i oca ubijene djevojke.
Savjeti
Danas oprezno: Evo koliko jaja smijete pojesti za Vaskrs
Po završetku uviđaja oba tijela biće prevezena na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku na Šalati na obdukciju.
(Jutarnji list)
