Ogromna izlaznost u Mađarskoj, Orban: To znači jedno

12.04.2026 13:37

Виктор Орбан се обраћа својим присталицама на предизборном митингу
Foto: Tanjug/AP Photo/Petr David Josek

Mađarski premijer Viktor Orban oglasio se povodom visoke izlaznosti do 11 časova na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

Do 11 časova je glasalo 37.98 odsto Mađara, nakon čega je premijer objavio poruku biračima, ističući važnost izlaska na glasanje za sigurnost zemlje.

"Puno ljudi glasa. To znači jedno: ako želimo zaštititi sigurnost Mađarske, nijedan domoljub ne smije ostati kod kuće" poručio je premijer.

Veća izlaznost nego 2022.

Do 11 sati na birališta je izašlo 37.98 posto birača, što je značajno više u odnosu na 2022. godinu kada je izlaznost u isto vrijeme iznosila 25.77 posto. Odaziv birača u stalnom je porastu od jutra - u 7 sati iznosio je 3.46 posto, gotovo dvostruko više nego prije četiri godine, da bi do 9 sati narastao na 16.89 posto. Analitičar Matjas Bodi ocijenio je podatke iz 11 sati najvažnijim pokazateljem, a ranije je izjavio kako očekuje da će konačna izlaznost biti između 75 i 80 posto.

Peter Mađar, čelnik stranke Tisza, glasao je u D‌ječjem vrtiću Hegjideki Mesevar u 12. okrugu Budimpešte. Rekao je da se očekuje rekordan odaziv i izrazio uvjerenje da bi na nekim biralištima pobjednika mogao odlučiti samo jedan ili dva glasa.

Orban: Došao sam da pobijedim

Mađarski premijer Viktor Orban suočava se s lošim prognozama uoči predstojećih izbora jer, prema gotovo svim anketama, znatno zaostaje u trci za novi mandat. Ankete javnog mijenja u posljednje dvije sedmice pokazale su da Orbanova stranka Fidesz zaostaje za Tiszom, novom strankom desnog centra Petera Mađara, za sedam do devet postotnih bodova.

Pravo glasa ima preko 8 miliona birača

U Mađarskoj se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača, a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije. Prema anketama javnog mnjenja, glavni rivali su stranka Fides aktuelnog mađarskog premijera Viktora Orbana i proevropska stranka Tisa, koju predvodi Peter Mađar.

Mađarskog premijera bira parlament prostom većinom glasova, a mađarski predsjednik podnosi prijedlog za mandatara nove vlade, koji je obično kandidat stranke koja je pobijedila na izborima, a parlament zatim glasa o nominaciji. Ako parlament ne izabere predloženu osobu, predsjednik podnosi novi prijedlog u roku od 15 dana, a ako parlament ponovo ne izabere novog mandatara, predsjednik može da raspusti parlament i da raspiše nove izbore. Ovi parlamentarni izbori su deseti od obnavljanja slobodnih izbora u Mađarskoj 1990. godine.

