Ogromna izlaznost u Mađarskoj, Orban: To znači jedno

Mađarski premijer Viktor Orban oglasio se povodom visoke izlaznosti do 11 časova na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.
Do 11 časova je glasalo 37.98 odsto Mađara, nakon čega je premijer objavio poruku biračima, ističući važnost izlaska na glasanje za sigurnost zemlje.
"Puno ljudi glasa. To znači jedno: ako želimo zaštititi sigurnost Mađarske, nijedan domoljub ne smije ostati kod kuće" poručio je premijer.
Do 11 sati na birališta je izašlo 37.98 posto birača, što je značajno više u odnosu na 2022. godinu kada je izlaznost u isto vrijeme iznosila 25.77 posto. Odaziv birača u stalnom je porastu od jutra - u 7 sati iznosio je 3.46 posto, gotovo dvostruko više nego prije četiri godine, da bi do 9 sati narastao na 16.89 posto. Analitičar Matjas Bodi ocijenio je podatke iz 11 sati najvažnijim pokazateljem, a ranije je izjavio kako očekuje da će konačna izlaznost biti između 75 i 80 posto.
Peter Mađar, čelnik stranke Tisza, glasao je u Dječjem vrtiću Hegjideki Mesevar u 12. okrugu Budimpešte. Rekao je da se očekuje rekordan odaziv i izrazio uvjerenje da bi na nekim biralištima pobjednika mogao odlučiti samo jedan ili dva glasa.
Orban: Došao sam da pobijedim
Mađarski premijer Viktor Orban suočava se s lošim prognozama uoči predstojećih izbora jer, prema gotovo svim anketama, znatno zaostaje u trci za novi mandat. Ankete javnog mijenja u posljednje dvije sedmice pokazale su da Orbanova stranka Fidesz zaostaje za Tiszom, novom strankom desnog centra Petera Mađara, za sedam do devet postotnih bodova.
U Mađarskoj se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača, a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije. Prema anketama javnog mnjenja, glavni rivali su stranka Fides aktuelnog mađarskog premijera Viktora Orbana i proevropska stranka Tisa, koju predvodi Peter Mađar.
Mađarskog premijera bira parlament prostom većinom glasova, a mađarski predsjednik podnosi prijedlog za mandatara nove vlade, koji je obično kandidat stranke koja je pobijedila na izborima, a parlament zatim glasa o nominaciji. Ako parlament ne izabere predloženu osobu, predsjednik podnosi novi prijedlog u roku od 15 dana, a ako parlament ponovo ne izabere novog mandatara, predsjednik može da raspusti parlament i da raspiše nove izbore. Ovi parlamentarni izbori su deseti od obnavljanja slobodnih izbora u Mađarskoj 1990. godine.
