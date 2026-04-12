Uprkos neuspjehu pregovora: Tri supertankera sa naftom prošla kroz Ormuz

ATV
12.04.2026 13:14

Бродови плове кроз Арапски залив према Ормуском мореузу док сунце залази у Уједињеним Арапским Емиратима у понедјељак, 23. марта 2026.
Tri supertankera sa naftom prošla su u subotu kroz Ormuski moreuz uprkos neuspjehu pregovora u Islamabadu, prenio je danas Skaj njuz, navodeći da su to prvi tankeri koji su izašli iz Persijskog zaliva otkako su SAD i Iran postigli sporazum o prekidu vatre.

Međutim, više stotina tankera je i dalje zaglavljeno u Persijskom zalivu u nadi da će izaći tokom dvonedeljnog perioda prekida vatre.

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) upozorila je sinoć da će svaki pokušaj prolaska vojnih brodova kroz Ormuski moreuz biti suočen sa "snažnim odgovorom", prenijeli su iranski mediji.

Kako navodi iranska državna televizija, pozivajući se na saopštenje mornarice Islamske revolucionarne garde, Iran "u potpunosti i efikasno kontroliše Ormuski moreuz".

U okviru primirja dogovorenog sa SAD ovog mjeseca, Iran je najavio da će ograničiti broj brodova koji prelaze kroz Ormuz na oko dvanaest dnevno i da će naplaćivati putarine iako je predsjednik SAD Donald Tramp rekao da primirje zahtjeva potpuno otvaranje moreuza.

Prema tvrdnjama brokera i transportnih kompanija, brodovlasnici iz Grčke, Kine, Indije i Pakistana pregovaraju o prolasku kroz Ormuz sa Revolucionarnom gardom Irana (IRGC), prenio je ranije Rojters.

Plaćanje takse za prolaz, kako se navodi, koji se mora unapred dogovoriti, dostiže i dva miliona dolara za supertankere.

