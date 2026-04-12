Haos u avio-saobraćaju: Otkazani brojni letovi širom Evrope

Piloti njemačke avio-grupe Lufthanze stupiće u dvodnevni štrajk u ponedjeljak i utorak, na poziv sindikata, zbog izostanka dogovora sa poslodavcem u više tarifnih sporova, što će dovesti do brojnih poremećaja u avio-saobraćaju, saopšteno je iz sindikata.

Piloti su pozvani na obustavu rada koja će trajati od ponedjeljka u 00.01 do utorka u 23.59 časova, saopštilo je Udruženje kokpita, prenosi Špigel. Štrajkom su obuhvaćeni zaposleni u kompanijama Dojče Lufthanza AG, Lufthanza Kargo AG, Lufthanza SitiLajn GmbH, kao i Jurovings GmbH.

Predsjednik sindikata Andreas Pinjeiro naveo je da je štrajk posljedica izostanka spremnosti poslodavaca za dogovor u spornim pitanjima.

Prema navodima sindikata, u Lufthanzi i Lufthanza Kargo nije ponuđeno rješenje za dodatno penzijsko osiguranje, dok u Lufthanza SitiLajnu ne postoji prihvatljiv prijedlog novog kolektivnog ugovora o platama. U Jurovingsu je ponuđeno rješenje za penzijsko osiguranje ocijenjeno kao neprihvatljivo i na „veoma niskom nivou“.

Sindikat je poručio da ostaje spreman za pregovore i da poslodavci u svakom trenutku mogu spriječiti štrajk novim prijedlozima.

Zbog situacije na Bliskom istoku, iz štrajka su izuzeti letovi iz Njemačke ka pojedinim destinacijama, među kojima su Azerbejdžan, Egipat, Bahrein, Irak, Izrael, Jemen, Jordan, Katar, Kuvajt, Liban, Oman, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, navodi kompanija.