Rusija i Ukrajina su u sporu oko nekoliko kvadratnih kilometara teritorije, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"To je zaista samo nekoliko kilometara. Grubo govoreći, ostalo je još 17-18 odsto Donjecke Narodne Republike da se oslobodi prije nego što stignemo do administrativnih granica", rekao je Peskov u emisiji Pavela Zarubina.

On je govorio nakon što je potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens ove sedmice rekao da se dvije zemlje pogađaju oko "nekoliko kvadratnih kilometara teritorije u jednom ili drugom pravcu".