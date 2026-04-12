Peskov o osvajanju teritorije: Ostalo je samo nekoliko kilometara

Autor:

ATV
12.04.2026 12:20

Dmitrij Peskov
Foto: Tanjug/AP

Rusija i Ukrajina su u sporu oko nekoliko kvadratnih kilometara teritorije, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"To je zaista samo nekoliko kilometara. Grubo govoreći, ostalo je još 17-18 odsto Donjecke Narodne Republike da se oslobodi prije nego što stignemo do administrativnih granica", rekao je Peskov u emisiji Pavela Zarubina.

On je govorio nakon što je potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens ove sedmice rekao da se dvije zemlje pogađaju oko "nekoliko kvadratnih kilometara teritorije u jednom ili drugom pravcu".

