Logo
Large banner

Najmanje dvije osobe poginule u rušenju zgrade

Autor:

ATV
12.04.2026 11:24

Komentari:

0
Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Najmanje dvije osobe su poginule, a nekoliko ih je povrijeđeno nakon što se dio stambene zgrade srušio na jugu Kipra, piše "Katimerini".

U Germasoji, priobalnom predgrađu istočno od grada Limasola, spasilačke ekipe su izvukle drugo tijelo iz ruševina, nekoliko sati nakon što je prva žrtva pronađena.

Tri povrijeđene osobe su upućene u bolnicu i van su životne opasnosti.

Pokrenuta je velika operacija spasavanja, u kojoj su učestvovali vatrogasci, policija, civilna zaštita, medicinski timovi i lokalne vlasti. Teška mehanizacija je korišćena za čišćenje ruševina i stabilizaciju preostale strukture.

List piše da su u toj zgradi uglavnom boravili migranti afričkog porijekla. Lokalne vlasti saopštile su da se i dalje ne zna koliko se još ljudi vodi kao nestalo. Preliminarne procjene sugerišu da je oko 20 ljudi živjelo u 10 do 11 stanova zgrade, iako tačan broj nije potvrđen. Uzrok urušavanja je takođe pod istragom.

Ротација полиција

Zgrada je navodno procijenjena kao strukturno nebezbjedna, a vlasnicima su izdata prethodna upozorenja da izvrše popravke.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

incident

zgrada

tragedija

bolnica

povrijeđeni

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner