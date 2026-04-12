Najmanje dvije osobe poginule u rušenju zgrade

Najmanje dvije osobe su poginule, a nekoliko ih je povrijeđeno nakon što se dio stambene zgrade srušio na jugu Kipra, piše "Katimerini".

U Germasoji, priobalnom predgrađu istočno od grada Limasola, spasilačke ekipe su izvukle drugo tijelo iz ruševina, nekoliko sati nakon što je prva žrtva pronađena.

Tri povrijeđene osobe su upućene u bolnicu i van su životne opasnosti.

Pokrenuta je velika operacija spasavanja, u kojoj su učestvovali vatrogasci, policija, civilna zaštita, medicinski timovi i lokalne vlasti. Teška mehanizacija je korišćena za čišćenje ruševina i stabilizaciju preostale strukture.

List piše da su u toj zgradi uglavnom boravili migranti afričkog porijekla. Lokalne vlasti saopštile su da se i dalje ne zna koliko se još ljudi vodi kao nestalo. Preliminarne procjene sugerišu da je oko 20 ljudi živjelo u 10 do 11 stanova zgrade, iako tačan broj nije potvrđen. Uzrok urušavanja je takođe pod istragom.

Zgrada je navodno procijenjena kao strukturno nebezbjedna, a vlasnicima su izdata prethodna upozorenja da izvrše popravke.