Moskva: Ukrajina prekršila prekid vatre 1.971 put

ATV
12.04.2026 10:15

Москва: Украјина прекршила прекид ватре 1.971 пут
Foto: Tanjug / AP / Efrem Lukatsky

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je evidentirano 1.971 kršenje uskršnjeg prekida vatre od strane ukrajinskih oružanih snaga.

U skladu sa naređenjem ruskog predsjednika Vladimira Putina, sve ruske vojne grupe u zoni specijalne vojne operacije moraju strogo da poštuju primirje koje je proglašeno od 11. aprila u 16.00 časova po moskovskom vremenu do danas, 12. aprila, u 8.00 časova, prenosi TASS.

"Ukupno je zabilježeno 1.971 kršenje prekida vatre od strane jedinica ukrajinskih oružanih snaga u periodu od 11. aprila u 16.00 časova po moskovskom vremenu do 12. aprila u 8.00 časova", navodi se u saopštenju ruskog ministarstva.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je sinoć da su snage Ruske Federacije izvele 101 napad na položaje ukrajinske vojske i prekršile primirje 469 puta uprkos najavljenom uskršnjem prekidu borbi.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Došao sam da pobijedim

