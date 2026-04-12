Orban: Nećemo dozvoliti da budemo uvučeni u rat

ATV
12.04.2026 08:41

Председник Владе Мађарске Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber), File

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da neće dozvoliti da Mađarska bude uvučena u rat i neće davati novac za Ukrajinu, naglasivši da će štititi interese mađarskih porodica.

"Zbog naše djece i unuka, moramo reći "ne" prijetnji Brisela i stranke Tisa, koja je u dosluhu sa njima. Moramo reći "da" izboru Fides-KDNP", rekao je Orban gostujući na početku izbornog dana u specijalnom izdanju emisije "Sat pravde", prenosi "Mađar Nemzet".

On je rekao da bi pobjedom Tise Mađarska mnogo izgubila i bila bi uvučena u rat.

"Cijela Evropa ide ka ratu, troškovi porodica će vrtoglavo porasti, ali mi nećemo davati novac Ukrajini i zaštitićemo porodice", rekao je Orban.

Ocijenio je da optužbe protiv Fidesa nisu ništa novo i optužio je opozicionu Tisu da je svoju kampanju gradila na bijesu i negodovanju.

"Najviše što mogu da kažu je da mrze premijera i to im je važnije od bezbijednosti", rekao je Orban.

On je ukazao da je mađarski izborni sistem jedan od najbezbjednijih u Evropi i potvrdio da su svi podaci dostupni elektronski i u pisanoj verziji, na papiru, uz poruku da je svaki spoljni uticaj na ishod izbora nemoguć.

"Ne samo što Mađari u zemlji i inostranstvu prate događaje na dan izbora, već nas i cijela Evropa posmatra. Berlin, Varšava i Kijev su se pridružili Briselu i sve vrijeme su podržavali stranku Tisa", rekao je Orban.

Jutros u 6.00 časova otvoreno je 10.047 biračkih mesta na parlamentarnim izborima u Mađarskoj i očekuje se da će do večeras u 19.00 časova glasati oko 7,5 miliona birača, prenijeli su danas mađarski mediji.

