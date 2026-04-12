Opasna zamka vreba na mrežama: Ne nasjedajte na dobro razrađene prevare

Autor:

ATV
12.04.2026 08:33

Опасна замка вреба на мрежама: Не насједајте на добро разрађене преваре
Foto: Pexels

Društvenim mrežama ponovo kruži opasna prevara koja cilja naivne građane.

Prevaranti, pod plaštom bankarskih službenika, obećavaju basnoslovne sume novca kroz navodno nasljedstvo, koristeći prezime ili porijeklo žrtava kako bi zadobili povjerenje i izvukli novac.

Iako se radi o starom scenariju, ova prevara sada dolazi u novom ruhu. Jedna od potencijalnih žrtava je i A. Đorđević, koja je svoje iskustvo podijelila sa javnošću kako bi upozorila ostale na dobro razrađenu šemu.

"Poruka mi je stigla na Fejsbuku od nepoznate osobe koja tvrdi da radi u banci u Turskoj. Odmah mi je bilo sumnjivo, ali sam ostala zatečena količinom detalja koje su naveli", kaže sagovornica Kurira.

Filmska priča o pokojnom rođaku i 22 miliona dolara

U dobro osmišljenom tekstu, prevaranti tvrde da je izvjesni gospodin, istog prezimena kao žrtva, preminuo tokom pandemije virusa korona, ostavivši iza sebe nevjerovatnih 22,5 miliona američkih dolara.

Navodna bankarska službenica iz Istanbula nudi podjelu plijena "pola-pola“, tražeći od žrtve da se predstavi kao najbliži srodnik.

"Vjerujem da je Božija volja da te sada upoznam. Sada tražim vašu saradnju kako bih vas predstavio kao najbližeg srodnika nasljednika računa", navodi se u nepismenoj poruci koja je očigledno propuštena kroz internet prevodilac.

Kako funkcioniše ova prevara?

Inspektori za visokotehnološki kriminalitet već dugo upozoravaju na ove metode:

  • Prevaranti nude ogromne sume novca kako bi izazvali euforiju.
  • Tvrde da nema drugih nasljednika i da ste baš vi idealni za „uskočiti“.
  • Traže hitan odgovor i apsolutno ćutanje.
  • Nakon početnog kontakta, traže uplate za navodne troškove obrade, takse ili advokatske honorare, nakon čega nestaju bez traga.

Apel građanima

Stručnjaci su jasni - na ovakve poruke nikada ne treba odgovarati.

  • Ne dijelite lične podatke (broj lične karte, računa ili adresu).
  • Nikada ne uplaćujte novac za nikakve „takse“ ili „provizije“.
  • Provjerite profil pošiljaoca - najčešće su to novi ili lažni nalozi.
  • Prijavite slučaj nadležnim organima i administraciji društvene mreže.

"Djelovalo je kao loš film, ali vjerujem da bi neko mogao da povjeruje, pogotovo zbog novca koji se pominje", zaključuje A. Đorđević. Ne dozvolite da pohlepa ili lažna nada pobijede razum - iza milionskih nasljedstava najčešće stoje samo prazni računi i izigrano povjerenje.

