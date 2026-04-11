Najpoznatiji srpski zmijolovac šokirao otkrićem uoči Vaskrsa

Najpoznatiji srpski zmijolovac Vladica Stanković šokirao je sve snimkom svog otkrića u Merošini uoči Vaskrsa. On je intervenisao prilikom radova na vodovodu.

Vladica je u šahtu pronađeno šest zmija, među kojima i stepski smuk, koji su potom izmješteni u prirodno stanište.

"Merošina, 11. april, radi se voda i prilikom pregleda šahta gdje treba da se priključi voda. Problem je, našli smo zmije. Jedna je već bila na izlazu. Imamo ih tu puno. Lijepi ozbiljni primjerci, smukovi stepski malo im je hladno pa su se zavukli“, objašnjava Stanković i dodaje:

"Sad ćemo da ih vratimo u prirodno stanište“, ističe Stanković.

Naime, u šahtu je bilo šest zmija. Inače, Stepski smuk je neotrovna zmija.

Ispred Udruženja za zaštitu gmizavaca i životne sredine "Poskok“ iz Vladičinog Hana oglasio se ove subote "gospodar zmija sa juga", predsjednik Udruženja Vladica Stanković.

Prilikom svake intervencije Stanković ukazuje na značaj gmizavaca u prirodi.

“Zmije su zaštićena vrsta i u Srbiji i nijedna životinja kao zmija ne može da očisti glodare, koji su prenosioci mnogih bolesti, zato su važne u lancu ishrane. Takvu ulogu među zmijama posebno ima stepski smuk”, naveli su.

Stanković apeluje da zmije ne bi trebalo ubijati, jer imaju veliki značaj u lancu ishrane u prirodi. On ističe da nema razloga za paniku, da je ukoliko se zmije primijete najvažnije obavijestiti Udruženje za zaštitu gmizavaca i životne sredine "Poskok“, jer kako kaže zmija nikad ne napada ako je ne ugrozite.

Nakon intervencije u Merošini on uz osmijeh kaže “krenula lijepa sezona”.