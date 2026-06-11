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Pucao iz kalašnjikova na autobus: Drama na jugu Srbije

Autor:

ATV
11.06.2026 18:36

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Ротација на поицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Jedna osoba je pucala iz vatrenog oružja na autobus u selu Pagaruša, u opštini Mališevo na Kosovu i Metohiji.

Kako navodi Ekonomia Online, pozivajući se na portparola policije za region Đakovice, Vljere Krasnići, incident se dogodio danas oko 12.10 časova.Ona je navela da nema povređenih osoba.

Napadač je, kako se navodi, pucao iz vatrenog oružja AK-47.

Nakon toga, nadležne jedinice su odmah reagovale i izašle na lice mjesta. Odmah je, navode, uhapšena jedna osoba, a nakon saslušanja određeno joj je zadržavanje do 48 sati.

Oružje je, navodi se, zaplijenjeno.

(Telegraf.rs/Kossev)

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Pucnjava

Srbija

Kosovo i Metohija

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