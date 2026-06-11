'Mrzim te', 'Sine, j... se': Pročitane poruke dječaka ubice i njegove majke

Suđenje roditeljima dječaka Koste K, koji je u maju 2023. godine ubio devetero učenika i domara škole OŠ “Vladislav Ribnikar” u Srbiji, ušlo je u završnu fazu.

Izricanje presude Vladimiru i Miljani Kecmanović zakazano je za 18. jun, izvještava "Blic.rs". Glavni državni tužilac, Nenad Stefanović, zatražio je maksimalne kazne za optužene - jedinstvenu kaznu od 14 godina i 11 mjeseci zatvora za Vladimira i tri godine zatvora za Miljanu.

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Dječak nije krivično odgovoran jer u vrijeme zločina nije imao 14 godina, stoga tužilaštvo tvrdi da pravnu i moralnu odgovornost snose roditelji koji su mu zbog dugotrajnog zanemarivanja i nedostatka nadzora omogućili pristup oružju.

Na sudu su takođe bile pročitane poruke iz mobilnog telefona dječaka i njegove majke. Riječ je o burnoj prepisci iz 2020. godine. Kosta je svojoj majci napisao: "Mrzim te".

Miljana mu je odgovorila: "U školi sam, nemoj da me se stidiš, ja sam ti majka, trebao da se ponosiš".

Nekoliko dana kasnije poslala mu je poruku: "Je*i se, sine."

Takođe su razgovarali o njegovom ponašanju prema sestri. Majka mu je poslala poruke u kojima je navela: "Šta radiš? Zašto se tako ponašaš prema svojoj sestri?".

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Noć prije napada u školi, otkrili su tužioci u sudnici, dječak je gledao eksplicitne sadržaje na internetu, u kojima su učestvovali ljudi i životinje, dok je njegova mlađa sestra bila u istoj sobi.

Advokati naglašavaju da roditelji nisu imali nikakvu kontrolu nad onim što njihov sin radi niti su pokazali ikakvu želju da ga drže pod nadzorom.

Obratile su se i porodice žrtava. Jedna od njih bila je Nina Kobiljski, majka ubijene djevojčice Eme.

"Na sahrani smo sakrili ranu od metka na glavi trakom za kosu, a ranu na grudima njenom omiljenom haljinom", kazala je Kobiljski.

Advokat porodice Martinović pročitao je pismo starije sestre ubijene Katarine, upućeno optuženima.

"Ona je donijela keks, on je donio metke. Oduzeli ste mi sestru. Nemojte se zavaravati, krivi ste", navodi se u pismu.

Ninela Radičević, majka Ane Božović, rekla je kako smatra da njenu kćerku nije ubio dječak, već odgoj Vladimira i Miljane Kecmanović.

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Advokat jedne od porodica žrtava, Marko Janković, napomenuo je da će, ako Vladimir Kecmanović dobije maksimalnu kaznu koju traži tužilaštvo, to zapravo značiti samo godinu i dva mjeseca zatvora za svaku žrtvu, piše "Blic.rs".