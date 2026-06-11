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Vujić: Pitanje zdravlja generala Mladića tiče se poštovanja osnovnih ljudskih prava

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ATV
11.06.2026 12:21

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Ненад Вујић, министар правде Србије даје изјаву за АТВ
Foto: ATV

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić izjavio je Srni da će Srbija na sjednici Savjeta bezbjednosti UN o radu haškog Mehanizma istaći slučaj generala Ratka Mladića, te poručio da pitanje njegovog zdravstvenog stanja prevazilazi svaki politički ili pravni aspekt i tiče se, prije svega, poštovanja osnovnih ljudskih prava.

- Zato smatramo da je legitimno postaviti pitanje da li su u ovom slučaju humanitarni razlozi i medicinske činjenice bili u dovoljnoj mjeri uzeti u obzir prilikom donošenja odluke Mehanizma, a o čemu je Srbija zatražila i mišljenje Komiteta UN za ljudska prava - rekao je Vujić.

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On je naglasio da će predstavnik Srbije posebnu pažnju skrenuti i na potrebu da se zahtjevi koji se zasnivaju na ozbiljnom zdravstvenom stanju osuđenih lica razmatraju dosljedno, transparentno i u skladu sa međunarodnim humanitarnim standardima.

Vujić je istakao da Srbija ne dovodi u pitanje pravnosnažne presude niti nadležnosti međunarodnih institucija, već ukazuje na potrebu da se u svakom pojedinačnom slučaju u punoj mjeri zaštite ljudsko dostojanstvo i osnovna prava.

On je podsjetio da je Srbija iz humanitarnih razloga zatražila da se generalu Mladiću omogući liječenje u Srbiji, uz pune državne garancije koje su uključivale stalni nadzor nadležnih organa, ograničenje kretanja i redovno izvještavanje Mehanizma.

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- Naš zahtjev nije bio usmjeren na preispitivanje presude niti na osporavanje odluka međunarodnog suda, već isključivo na zaštitu prava na život, ljudskog dostojanstva i adekvatnu medicinsku njegu. Riječ je o čovjeku čije je zdravstveno stanje izuzetno teško i čiji život i mogućnost adekvatnog liječenja zahtijevaju hitno i humano postupanje - naveo je Vujić.

On je rekao da će Srbija u Njujorku ukazati na značaj poštovanja osnovnih ljudskih prava svih lica koja se nalaze pod nadležnošću međunarodnih sudskih institucija, uključujući pravo na život, dostojanstvo i adekvatnu zdravstvenu zaštitu, poručivši da se međunarodna pravda ne može posmatrati odvojeno od univerzalnih humanitarnih principa i standarda ljudskih prava.

- Srbija će otvoriti i pitanje dosljednosti prakse Mehanizma u odlučivanju o prijevremenom puštanju na slobodu, kao i potrebu za većom transparentnošću u pitanjima koja se odnose na zdravstveno stanje osuđenih lica. Povjerenje u međunarodnu pravdu može se graditi samo na jasnim pravilima i njihovoj jednakoj primjeni na sve - naveo je Vujić.

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On je dodao da će Srbija na sjednici Savjeta bezbjednosti pokrenuti i širu raspravu o budućnosti Mehanizma, njegovom mandatu i dinamici okončanja preostalih aktivnosti, imajući u vidu da je riječ o instituciji koja je prvobitno zamišljena kao privremeni rezidualni mehanizam.

Osim toga, navodi Vujić, Srbija će predložiti da se razmotri reforma sistema izvršenja kazni, uključujući mogućnost da osuđena lica kazne izdržavaju u državama čiji su državljani, uz puno poštovanje međunarodnih standarda i odgovarajući međunarodni nadzor.

- Takvo rješenje moglo bi doprinijeti očuvanju porodičnih veza, boljem pristupu zdravstvenoj zaštiti i uspješnijoj resocijalizaciji osuđenih lica - dodao je Vujić.

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On je naglasio da je poruka Srbije koja će biti poslata u Njujorku jasna - da se ne traži poseban tretman ni za koga, već dosljedna primjena prava, humanosti i principa na kojima počivaju UN.

- Srbija očekuje da se zahtjevima zasnovanim na humanitarnim razlozima pristupa sa više razumijevanja, transparentnosti i dosljednosti, posebno kada je riječ o licima čije je zdravstveno stanje kritično. Uvjereni smo da međunarodna pravda može biti snažna samo ako je istovremeno pravična, efikasna i humana - zaključio je Vujić.

Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijela Gati Santana odbila je 14. maja zahtjev da se generalu Mladiću odobri liječenje u Srbiji, uz obrazloženje da je njegovo zdravstveno stanje teško zbog hroničnih bolesti, ali da nije riječ o akutnom pogoršanju koje bi opravdalo oslobađanje iz humanitarnih razloga.

General Mladić je 10. aprila imao prvi, a 2. maja još jedan moždani udar, nakon čega mu se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

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On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbio zahtjev da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.

(SRNA)

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Ratko Mladić

Ratko Mladić moždani udar

general Ratko Mladić

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