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Broj žrtava u Venecueli povećan na 2.295

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 21:11

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Венецуела земљотрес срушене зграде жена са лопатом
Foto: Tanjug/AP Photo/Matias Delacroix

Broj žrtava dva zemljotresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu povećan je na 2.295, izjavio je predsjednik skupštine Horhe Rodrigez.

On je u obraćanju na državnoj televiziji rekao da su hiljade ljudi povrijeđene i ostale bez krova nad glavom.

Dva zemljotresa, magnitude od 7,2 i 7,5 pogodila su 24. juna Venecuelu u razmaku od 40 sekundi.

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zemljotres u Venecueli

Venecuela

Zemljotres

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