Broj žrtava u Venecueli povećan na 2.295

Broj žrtava dva zemljotresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu povećan je na 2.295, izjavio je predsjednik skupštine Horhe Rodrigez.

On je u obraćanju na državnoj televiziji rekao da su hiljade ljudi povrijeđene i ostale bez krova nad glavom.

Dva zemljotresa, magnitude od 7,2 i 7,5 pogodila su 24. juna Venecuelu u razmaku od 40 sekundi.