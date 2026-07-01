Broj žrtava u Venecueli povećan na 2.295

Autor:ATV redakcija
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Broj žrtava dva zemljotresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu povećan je na 2.295, izjavio je predsjednik skupštine Horhe Rodrigez.
On je u obraćanju na državnoj televiziji rekao da su hiljade ljudi povrijeđene i ostale bez krova nad glavom.
Dva zemljotresa, magnitude od 7,2 i 7,5 pogodila su 24. juna Venecuelu u razmaku od 40 sekundi.
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