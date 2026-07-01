Radnik uzimao novac ranije, pa lagao da boluje od raka: Prevario i vrtić

Nesvakidašnja prevara dogodila se u mjestu Sendvič u Engleskoj. Građevinar Majkl Rajlands je lagao da boluje od raka kako bi izgbjegao odgovornost za nedovršene građevinske radove. Osuđen je na 22 mjeseca zatvora, a počinio je ukupno sedam krivičnih djela prevare.

Prema navodima tužilaštva, Rajlands je godinama od mušterija uzimao novac unaprijed, obećavao završetak poslova po povoljnijim cijenama, a zatim nestajao ostavljajući iza sebe nedovršena gradilišta i finansijsku štetu, navodi "Metro".

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Prevario i vrtić za 6.000 funti

Jedna od njegovih žrtava bio je predškolski centar u istočnom Kentu, kojem je obećao izgradnju dječijeg igrališta i postavljanje penjalice po sniženoj cijeni.

Nakon što je unaprijed primio 6.000 funti, očistio je manji dio gradilišta, ali radove nikada nije završio, a penjalica za koju je tvrdio da je naručena nikada nije isporučena.

Kada su zaposleni zatražili objašnjenje, rekao im je da se liječi od raka i da zbog terapije nije u mogućnosti nastaviti posao.

Sličan obrazac prevare ponovio je i kod drugih klijenata. Jednom izvođaču radova uzeo je 3.000 funti za nabavku i ugradnju prozora koji nikada nisu isporučeni, tvrdeći da su ukradeni, dok je od jedne žene primio 2.000 funti za renoviranje kupatila.

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Kada je zatražila povrat novca nakon što je anonimno upozorena na njegove ranije prevare, slagao joj je da mu je bankovni račun blokiran.

Još jedna mušterija ostala je bez novca i nedovršenog kupatila, a iz kuće su u međuvremenu nestali i alat i gotovina.

Lagao i sud da bi odgodio suđenje

Rajlands je prevario i kupca kojem je preko interneta prodao laptop za 450 funti. Kada je kupac pokušao da preuzme uređaj, tvrdio je da je završio u bolnici i obećao slanje poštom, ali računar nikada nije stigao, dok je nestanak novca pokušao opravdati poštanskom službom i problemima s bankom.

Tokom drugog sudskog postupka 2022. godine pokušao je da odgodi suđenje lažno tvrdeći da ima zakazane preglede i terapije zbog raka.

Provjerom u bolnici utvrđeno je da se njegovo ime uopšte ne nalazi u evidenciji pacijenata, nakon čega je optužen i za ometanje pravosuđa.

Istražitelj Benjamin Digan iz policije Kenta izjavio je da je istraga otkrila veliki broj oštećenih ljudi koji su vjerovali Rajlandsu i ostali bez novca.

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"Pokazao je vrlo malo kajanja za svoja djela i vjerovao da će mu lažna dijagnoza raka poslužiti kao izlaz iz problema. Potpuno je zanemario interese ljudi koji su mu ukazali povjerenje", rekao je Digan.

Sud u Kenterberiju osudio je Rajlandsa na ukupno 22 mjeseca zatvora, zaključivši da je riječ o nizu planskih i svjesno izvršenih prevara nad građanima.