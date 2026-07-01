Srbi koji su privedeni na Gazimestanu nemaju pravo žalbe

Srbi koji su uhapšeni na Vidovdan na Gazimestanu pušteni su uz novčane kazne i mjere zabrane ulaska na Kosovo i Metohiju. Međutim njihovi advokati saopštili su da im je onemogućeno pravo na žalbu.

Kako su advokati objasnili, privedeni su bili uslovljeni vraćanjem dokumenata, iako su bi spremni da ulože žalbe, prenosi "Kosovo onlajn".

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Ovakvom presudom ugrožena su njihova ljudska prava i prekršeni su svi pravni principi, ocijenili su pravni zastupnici kažnjenih nakon presude prištinskog suda, koji je za 36 Srba odredio novčanu kaznu od po 700 evra, uz deportovanje sa teritorije samoproglašenog Kosova svih koji nemaju prištinska dokumenta.

Advokat Jovana Filipović rekla je da je rješenje suda, kojim su im dokumenta prethodno oduzeta, glasilo da se oni oduzimaju kako bi pristupili ročištu, kao i da će sva lična dokumenta biti vraćena na narednom ročištu kada se budu pojavili pred sudom.

"Naredno ročište nikada nije održano, a sudija je danas samo došla i izrekla presudu bez prethodnog saslušanja stranaka u postupku", ukazala je Filipovićeva.

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Ona je istakla da su lica koja nisu sa Kosova bila primorana da plate kaznu, iako su u presudi imala pravo žalbe u roku od osam dana.

"Bilo je naloženo da se presuda smatra pravosnažnom, odnosno da se isplati i izvrši u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti. Mi ovde nismo mogli da čekamo pravosnažnost, jer su u pitanju lica koja su došla na Kosovo na jedan dan, dakle na samoj proslavi Vidovdana, a ostali su do danas, odnosno do 1. jula", objasnila je Filipovićeva.

Ona je istakla da su ti ljudi danima u istoj garderobi i da nemaju novac, a ni mogućnosti da ostanu na Kosovu i Metohiji do pravosnažnosti presude u slučaju da su uložili žalbu, prenosi Srna.

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"Zato su bili su primorani da kaznu plate, ukoliko žele dokumenta nazad. Jedan od učesnika je rekao da su im dokumenta ukradena, i to možemo i tako da posmatramo, jer ne postoji nijedan razlog, niti rešenje suda za to što su im dokumenta oduzeta, odnosno što im nisu vraćena kada su se javili na narednom ročištu", rekla je je Filipovićeva.