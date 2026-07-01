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Bačen Molotovljev koktel na splav u Beogradu

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 12:33

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коктел експлозивна направа ватра експлозија
Foto: Pexel/ClickerHappy

Molotovljev koktel bačen je juče oko četiri sata poslije ponoći na splav u Bulevaru vojvode Bojovića, saznaje Telegraf.

Prema prvim informacijama, nepoznata osoba je razbila staklo na splavu i ubacila flašu sa zapaljivom tečnošću u lokal, nakon čega je buknula vatra.

Na splavu je pričinjena manja materijalna šteta - nagorio je dio inventara i šank.

Na licu mjesta obavljen je policijski uviđaj, a istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

(telegraf)

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Srbija

Beograd

bačen Molotovljev koktel

Splav

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