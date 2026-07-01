Bačen Molotovljev koktel na splav u Beogradu

Molotovljev koktel bačen je juče oko četiri sata poslije ponoći na splav u Bulevaru vojvode Bojovića, saznaje Telegraf.

Prema prvim informacijama, nepoznata osoba je razbila staklo na splavu i ubacila flašu sa zapaljivom tečnošću u lokal, nakon čega je buknula vatra.

Na splavu je pričinjena manja materijalna šteta - nagorio je dio inventara i šank.

Na licu mjesta obavljen je policijski uviđaj, a istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

(telegraf)