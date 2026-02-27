Molotovljev koktel ubačen u pekaru u Palama

Policija traga za nepoznatom osobom koja je bacila molotovljev koktel u jednu pekaru na Palama, što je dovelo do eksplozije i požara u kojem niko nije povrijeđen.

U PU Istočno Sarajevo navode da je u požaru oštećena unutrašnjost objekta.

”Policijski službenici PS Pale rade na pronalasku izvršioca krivičnog djela paljevina koje je počinjeno 26. februara. Naime, policiji je prijavljeno da je u pekari u Palama došlo do ekplozije i požara usljed čega je oštećena unutrašnjost objekta”, navode u policiji.

Dodaju da je na licu mjesta izvršen uviđaj i o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.