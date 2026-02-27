Promjena advokata odgodila suđenje Aljoši Borkoviću

Okružni sud u Banjaluci odgodio je početak suđenja poznatom hakeru Aljoši Borkoviću koje je bilo zakazano za danas.

Kako saznajemo ročište je odgođeno jer je Borković promijenio advokata, o čemu je sud blagovremeno obaviješten. Umjesto branioca po službenoj dužnosti, Borkoviću je postavljen izabrani branilac.

”Sud je zbog toga donio rješenje o odgodi glavnog pretresa, kako bi izabrani branilac imao dovoljeno vremena za pripremu odbrane”, navode u Okružnom sudu u Banjaluci.

Bombe dojavljene audio snimkom

Borkoviću je na teret stavljeno produženo krivično djelo lažnog prijavljivanje i pokušaj iznude. U optužnici se navodi da je 25. decembra 2021. do 17. januara 2022. godine u više navrata pozivao PU Banjaluka i puštao je zvučne zapise u kojima je lažno prijavljivao da su u ugostiteljskim objektima ”Bizar” i ”Kafana” postavljene eksplozivne naprave.

Ugostitelju pričinjena šteta od 35.000 KM

Hronika Banjalučkom hakeru godina zatvora i novčana kazna od 50.000 KM!

”Usljed pražnjenja i prekida rada objekata od strane policije radi protivdiverzionih pregleda pravnom licu, vlasništvo N.B, pričinjena je šteta u ukpnom iznosu od 35.000. U međuvremenu optuženi je pokušao da prinudi oštećenog N.B. da mu uplati novčani iznos u kriptovaluti bitkoin, šaljući mu poruke preko aplikacije ”Viber” tražeći uplatu od 40.000 evra, kako bi prestao sa lažnim dojavama”, navodi se u optužnici.

Prijetio ”mnogo gorim” posljedicama

Dodaje se da je vlasniku prijetio da će, ukoliko pokuša da odugovlači ili ”šta drugo petlja”, dojave biti još gore i da će, ukoliko poruku prijavi policiji, posljedice po njega biti ”mnogo gore“, a koji zahtjev oštećeni N.B. nije ispunio.