Uhapšen maloljetnik koji je bacio bombu na lokal

Izvor:

Informer

26.02.2026

21:15

Ухапшен малољетник који је бацио бомбу на локал
Foto: Pexels

Policija u Beogradu uhapsila je maloljetnika, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Sumnja se da je on 9. februara u Braničevskoj ulici, oko 4 časa, bacio ručnu bombu na jedan ugostiteljski objekat.

Osumnjičenom maloljetniku je od strane Višeg suda u Beogradu određen pritvor do trideset dana.

Podsjetimo, danas je beogradska policija uhapsila S. M. (28), zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, kao i D. M. (25), zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Школа

Region

Direktor škole optužen da je lažirao radne sate

Sumnja se da su S. M. i još jedna osoba, koja je ranije uhapšena, namjerno izazvali požar, 2. februara, u prostorijama dve firme u Surčinu i Voždovcu, dok im je u tome, kako se sumnja, pomogao D. M.

Policija će protiv osobe koja je ranije uhapšena podnijeti i krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Osumnjičenima S. M. i D. M. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu, prenosi Informer.

