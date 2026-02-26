Logo
Large banner

Produženo roditeljsko odsustvo: Evo koliko sada traje

Izvor:

RTCG

26.02.2026

22:09

Komentari:

0
Продужено родитељско одсуство: Ево колико сада траје
Foto: Pixabay

Vlada Crne Gore utvrdila je amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, kojima se uvodi roditeljsko odsustvo u trajanju od 14 mjeseci od dana rođenja djeteta.

Novina predviđa da majkama pripada 12 mjeseci, dok su dva mjeseca namijenjena očevima kao neprenosivi dio prava, a primjena ove odredbe vezana je za dan pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Kako je saopšteno iz Vlade, amandmani su utvrđeni na prijedlog Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga.

Prema usvojenom rješenju, roditeljsko odsustvo za majke ostaje 12 mjeseci, dok se dodatna dva mjeseca odnose na očeve i ne mogu se prenositi.

62432a6c4efe2 bhrt

BiH

"Neće vam proći, građani Srpske neće plaćati dugove BHRT-a"

"Istovremeno, amadmanima je propisano da se razdoblje roditeljskog odsustva u trajanju od 14 mjeseci primjenjuje od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kako bi se obezbjedila puna primjena i prenošenje Direktive (EU) 2019/1158 Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. juna 2019. godine o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružaocima njege", naveli su u saopštenju.

Usvojeni amandmani, kako se navodi, rezultat su intenzivne komunikacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga sa Evropskom komisijom, prenosi RTCG.

Podijeli:

Tagovi :

roditeljstvo

Crna Gora

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Неће вам проћи, грађани Српске неће плаћати дугове БХРТ-а"

BiH

"Neće vam proći, građani Srpske neće plaćati dugove BHRT-a"

30 min

0
Прва изјава Дејана Станковића: Ја сам поносан

Fudbal

Prva izjava Dejana Stankovića: Ja sam ponosan

34 min

0
"Зове се исто као момак којег сам убио": Глумац открио детаље потресног разговора са Жарком Лаушевићем

Scena

"Zove se isto kao momak kojeg sam ubio": Glumac otkrio detalje potresnog razgovora sa Žarkom Lauševićem

35 min

0
Фудбалери Црвене звезде у реванш мечу плеј-офа за пласман у осмину финала Лиге Европе

Fudbal

Pogledajte golove koji su Zvezdu katapultirali iz Evrope

47 min

0

Više iz rubrike

Школа, учионица

Region

Direktor škole optužen da je lažirao radne sate

1 h

0
Мило Ђукановић саслушан због сатова

Region

Milo Đukanović saslušan zbog satova

2 h

0
Лопов

Region

Serijski provalnik završio iza rešetaka: Opljačkao desetine kuća

4 h

0
Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе

Region

Vesna Bratić odbila da dostavi telefon na pretres

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

23

Ovako je Kristal Palas poveo protiv Zrinjskog

22

20

Horor: Pronađeni dijelovi ljudskog tijela u torbama

22

13

Četiri znaka da ste loši u krevetu

22

10

Centralne vijesti, 26.02.2026.

22

09

Produženo roditeljsko odsustvo: Evo koliko sada traje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner