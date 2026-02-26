Produženo roditeljsko odsustvo: Evo koliko sada traje

Vlada Crne Gore utvrdila je amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, kojima se uvodi roditeljsko odsustvo u trajanju od 14 mjeseci od dana rođenja djeteta.

Novina predviđa da majkama pripada 12 mjeseci, dok su dva mjeseca namijenjena očevima kao neprenosivi dio prava, a primjena ove odredbe vezana je za dan pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Kako je saopšteno iz Vlade, amandmani su utvrđeni na prijedlog Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga.

Prema usvojenom rješenju, roditeljsko odsustvo za majke ostaje 12 mjeseci, dok se dodatna dva mjeseca odnose na očeve i ne mogu se prenositi.

"Istovremeno, amadmanima je propisano da se razdoblje roditeljskog odsustva u trajanju od 14 mjeseci primjenjuje od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kako bi se obezbjedila puna primjena i prenošenje Direktive (EU) 2019/1158 Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. juna 2019. godine o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružaocima njege", naveli su u saopštenju.

Usvojeni amandmani, kako se navodi, rezultat su intenzivne komunikacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga sa Evropskom komisijom, prenosi RTCG.