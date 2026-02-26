Logo
Serijski provalnik završio iza rešetaka: Opljačkao desetine kuća

Dnevnik.hr

26.02.2026

17:36

0
Лопов
Foto: Unsplash

Policija u Šibeniku uhapsila je četrdesetogodišnjeg muškarca osumnjičenog da je počinio 13 teških provalnih krađa na području Šibensko-kninske i Zadarske županije, pričinivši ukupnu materijalnu štetu od oko 60.000 evra.

Prema navodima istrage, devet krivičnih djela počinjeno je na području Šibenika, dok se četiri odnose na područje Zadra. Na meti su se uglavnom nalazile porodične kuće u Srimi i Vodicama, i to tokom januara 2026. godine, ali i tokom prethodne godine.

Osumnjičeni je u objekte ulazio nasilnim otvaranjem vrata, a u pojedinim slučajevima iskoristio je i nezaključana vrata. U tri navrata, na području Srime, Vodica i Zadra, zatekli su ga vlasnici kuća, nakon čega je pobjegao bez plijena.

Najveća šteta, oko 53.000 evra, pričinjena je na području Šibenika, dok se oko 7.000 evra odnosi na provale u Zadru počinjene prošle godine.

Istražioci ga dovode u vezu i sa još četiri provale na zadarskom području, izvršene od februara do maja 2025. godine. U dva slučaja ukrao je dragocjenosti, u jednom je zatečen od strane vlasnice, dok iz četvrtog objekta nije ništa odnio.

Protiv osumnjičenog, koji se već nalazi u zatvoru zbog ranijih krivičnih djela, biće podnesena krivična prijava nadležnom Opštinskom državnom tužilaštvu u Šibeniku, prenosi Dnevnik.hr.

hapšenje

uhapšen provalnik

Šibenik

