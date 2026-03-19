Đavo se krije u detaljima: Kraj jeftinim polovnim autima iz Evrope, BiH bi mogla biti teško pogođena

Evropa priprema zakon koji bi mogao trajno promijeniti tržište polovnih automobila, a posljedice bi mogla osjetiti i Bosna i Hercegovina. Razlog je jednostavan – na domaćem tržištu dominiraju uvozni automobili stari i do 15 godina.

Brisel radi na novoj zakonskoj regulativi koja bi mogla stupiti na snagu već ove godine. Prema predloženim pravilima, svako vozilo koje se prodaje ili izvozi moraće proći dodatnu provjeru ispravnosti i upotrebljivosti.

Ključna i ujedno najkontroverznija odredba nalazi se u članu 25 nacrta zakona. Ona predviđa da svaki prodavac polovnog automobila mora dokazati da vozilo nije na kraju životnog vijeka. Ovo pravilo odnosiće se i na prodaju unutar EU, ali i na izvoz van Unije.

Postoje dva načina da se dokaže da vozilo nije „na izdisaju“:

važeći tehnički pregled

procjena nezavisne stručne komisije

Na prvi pogled, ovo djeluje razumno. Međutim, problem nastaje u praksi. Ukoliko tehnički pregled ne bude dovoljan dokaz, prodavac će morati obezbijediti nezavisnu procjenu, koja može koštati i nekoliko hiljada evra.

Procjena skuplja od vozila

Upravo tu se otvara najveći problem. Na tržištu BiH najzastupljenija su vozila vrijedna nekoliko hiljada maraka, često uvezena i u oštećenom stanju. Da bi se takvo vozilo legalno prodalo ili izvezlo, potrebna je procjena koja može koštati 2.000 evra ili više.

U praksi, to znači da bi trošak dokumentacije mogao premašiti vrijednost samog automobila. Zbog toga će mnogi prodavci odustati od prodaje, a veliki broj vozila više neće moći legalno da se nađe na tržištu – ne zato što su neupotrebljiva, već zato što se procedura ne isplati.

Milioni jeftinih vozila, koja su do sada bila dostupna za izvoz, mogli bi završiti u reciklaži ili ostati van upotrebe.

BiH kupci na udaru

Ogromna većina polovnih automobila u BiH dolazi upravo iz Evropske unije – najčešće iz Njemačke, Austrije, Italije, Belgije i Holandije. Ukoliko EU uvede obavezu dodatne dokumentacije, takva vozila neće moći napustiti teritoriju Unije bez ispunjenih uslova.

To znači da će domaći uvoznici i dileri biti direktno pogođeni. Mogućnost da se zakon zaobiđe kroz privatne kanale postoji samo teoretski, jer se većina uvoza i dalje realizuje preko firmi.

Kraj pristupačnih automobila?

Prema dostupnim podacima, prosječan kupac u BiH najčešće kupuje automobil proizveden oko 2011. godine, u rasponu od 10.000 do 12.000 KM. Upravo ova kategorija vozila mogla bi biti najviše pogođena novim pravilima.

S druge strane, uvoznici će biti primorani da biraju kvalitetnija i očuvanija vozila, što će neminovno dovesti do rasta cijena na tržištu polovnjaka.

Evropska unija ovim zakonom nastoji ubrzati prelazak na električna vozila. Iako bi ta strategija mogla dati rezultate u ekonomski snažnijim zemljama, u BiH, gdje su električni automobili i dalje nedostupni većini građana, efekat bi mogao biti suprotan – smanjena ponuda i više cijene.

Za sada je poznato da će se zakon primjenjivati na putnička vozila do 3,5 tone, ali se već razmatra njegovo postepeno proširenje i na kamione, autobuse i motocikle.

(Kliks)