Mijenja se ograničenje brzine zbog poskupljenja goriva?

19.03.2026
Sukob na Bliskom istoku negativno se odražava na vozače kojima punjenje rezervoara automobila postaje sve skuplje.
Jedna od pogođenih je Velika Britanija gdje realnost postaju planovi za ‘racionalizaciju goriva‘ i ograničavanje brzine na 80 kilometara na sat na svim putevima.
Luisa Džejms, dopisnik "Gud Morning Britn" upozorava da je ozbiljan nedostatak nafte i gasa sada udaljen samo nekoliko semica te da Vlada ima vanredne planove koji će biti aktivirani u slučaju ozbiljnih poremećaja.
"Ti planovi su objavljeni onlajn i uključuju mjere poput racionalizacije goriva te davanja prioriteta hitnim službama i javnom prevozu. Takođe se navodi privremeno ograničenje brzine na 80 kilometara na sat kako bi se smanjila potražnja za gorivom. Vladin izvor je rekao da Britanija ima ‘raznoliko i otporno’ snabdijevanje gorivom te da su benzinske pumpe dobro snabdjevene, a uvozi pristižu“.
U Nacionalnom planu za izvanredne situacije za gorivo stoji:
"Većina potencijalnih poremećaja u snabdijevanju gorivom može se riješiti mjerama koje pomažu industriji da održi snabdijevanje. Međutim, vlada ima vanredna ovlaštenja prema Zakonu o energiji iz 1976, koja može koristiti za kontrolu snabdijevanja i potražnje naftnih proizvoda. Treba napomenuti da je korištenje tih vanrednih ovlaštenja rezervisano za najteže poremećaje. Te mjere bi bile aktivirane samo u slučaju ozbiljnog nacionalnog nedostatka goriva".
Vozila hitnih i ključnih službi imala bi prioritetni pristup gorivu na benzinskim pumpama, a naftne kompanije i distributeri goriva mogu biti upućeni da daju prioritet isporuci naftnih proizvoda na veliko ključnim službama, piše "Ekspres".
Tu je i sistem maksimalne kupovine.
Ova mjera ograničava prodaju goriva na benzinskim pumpama vozačima na maksimalnu količinu (nije precizirano koju) kako bi se osiguralo da svi vozači imaju pristup barem nekoj količini goriva.
Sistem takođe može ograničiti radno vrijeme tokom kojeg se gorivo može prodavati.
